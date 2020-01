Windows Terminal: Profi-Tool erhält Retro-CRT-Look

Panagiotis Kolokythas

Microsoft hat die Preview 0.8 von Windows Terminal für Windows 10 angekündigt. Dieses Mal gibt´s einen CRT-Retro-Look als Zugabe.

Vergrößern Windows Terminal (Preview) 0.8 erscheint am 14.1.2020

Microsoft hat für den 14. Januar 2020 die Veröffentlichung der Windows-Terminal-App in der Version 0.8 angekündigt. Microsoft hatte die neue Windows-Terminal-App Anfang Mai 2019 auf seiner Entwicklermesse Build 2019 offiziell vorgestellt und aktualisiert mithilfe der Community kontinuierlich die App weiter. Die Version 0.8 wird aktuell intern von Microsoft-Mitarbeitern getestet und dann in der kommenden Woche für alle Nutzer freigegeben.



Neu in der Version 0.8: Die Entwickler spendieren der Windows-Terminal-App eine (experimentelle) Oberfläche, bei der die Inhalte im Retro-Look auf dem Bildschirm angezeigt werden - und zwar so, als würde man einen alten Röhrenbildschirm verwenden. Ebenfalls hinzu kommen eine Suchfunktion, mit der die Inhalte im Terminal bequem durchsucht werden können. Die Größe der Tabs-Reiter lässt sich ab er Version 0.8 ebenfalls ändern und soll so für mehr Übersicht sorgen, in dem nunmehr aufgrund der variablen Größe mehr Tabs angezeigt werden können. Bisher hatten die Tabs eine statische Größe. Hinzu kommen schließlich auch Bugfixes und neue Einstellungsmöglichkeiten, wobei auch Windows Terminal v0.8 weiterhin kein Einstellungen-Menü erhält, sonder die Einstellungen über eine Text-Datei verändert werden können.



Die Oberfläche der neuen Terminal-App ähnelt mehr einem Browser: In Tabs kann die gewünschte Kommandozeile geöffnet werden, sei es die klassische Windows-Eingabeaufforderung, Powershell oder Azure Cloud Shell. So kann man in mehreren Tabs gleichzeitig arbeiten. Der Inhalt eines jeden Tabs kann auch in unterschiedlichen Farben angezeigt werden, was dabei hilft, die Übersicht zu behalten. Wer möchte schon einen typischen Windows-Konsolen-Befehl fälschlicherweise in einer Linux-Bash eingeben, um dann eine Fehlermeldung zu kassieren…



Microsoft weist ausdrücklich darauf hin, dass auch die Preview-Version noch Fehler enthalten kann. Die Nutzer werden außerdem um Feedback gebeten. Weitere Infos zu bereits gemeldeten Bugs finden Sie hier auf der Github-Seite zum Projekt.