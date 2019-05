Windows 95 mit Doom: Update steht bereit

Hans-Christian Dirscherl

Windows 95 v2.1 steht gratis zum Download bereit. Damit starten Sie Windows 95 auf Windows 10, Linux oder macOS und spielen beispielsweise wieder einmal Doom, A10 Tank Killer oder Grand Prix Circuit.

Vergrößern So sieht das aktualisierte Windows 95 auf unserem Windows-10-Pro-PC aus

Eine neue Version von Windows 95 steht zur Installation bereit. Nein, Sie brauchen keine (neue) Brille und Sie sitzen auch nicht in einer Zeitmaschine. Und das jetzt erschienene Windows-95-Update stammt auch nicht von Microsoft.



Es handelt sich hier um das Open-Source-Projekt eines ambitionierten Tüftlers namens Felix Rieseberg. Er hat eine App für Windows 10, Linux und macOS entwickelt, mit der Sie Windows 95 wieder zum Leben erwecken können. Sie können sich Windows 95 v2.1 hier kostenlos herunterladen. Entpacken Sie das Archiv und starten Sie die Windows-95-Exe-Datei darin.

Danach können Sie in dem virtuellen Windows 95 zum Beispiel Solitaire oder Minesweeper spielen. Und seit einiger Zeit auch den Shooter-Klassiker Doom. Dieses Spiel und weitere Spiele-Klassiker wie A10 Tank Killer und Grand Prix Circuit finden Sie im Ordner „Shortcut to Games“ auf dem Desktop.



Die Neuerungen von Windows 95 v2.1 gegenüber der Vorgängerversion halten sich übrigens in Grenzen: Windows 95 soll etwas schneller laufen. In unserem Kurztest reagierte die App auf einem Windows-10-Pro-Rechner durchaus flott, der Mauszeiger verhielt sich allerdings unberechenbar.



Windows 95 als App für Windows, Linux und macOS



