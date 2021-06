Windows 11 wird enthüllt - ab 17 Uhr im Live-Stream

Panagiotis Kolokythas

Microsoft wird heute offiziell die nächste Windows-Version vorstellen und Sie können Live mit dabei sein. Los geht´s um 17 Uhr.

Vergrößern Microsoft enthüllt die neue Windows-Version in einem Live-Stream am 24. Juni 2021, ab 17 Uhr deutscher Zeit © Microsoft

Nach dem Windows-11-Leak (hier im ersten Hands-On plus Video ) ist nun der Tag gekommen, der das Ende der Windows-10-Ära einläutet: Microsoft wird in einem Live-Event die nächste Windows-Version vorstellen und das Ereignis wird in einem Live-Stream ab 17 Uhr deutscher Zeit übertragen.

Wer zuschauen möchte, der sollte sich diese Microsoft-Website zum "What´s next for Windows"-Event merken und sich dann heute Nachmittag etwas Zeit nehmen, denn wir erwarten eine spannende Veranstaltung, die sicherlich auch nicht kurz sein wird. Später wird es übrigens auch noch eine weitere Veranstaltung geben, die sich an Entwickler richtet und die um 21 Uhr deutscher Zeit beginnen wird.

Offiziell hat Microsoft bisher übrigens nur indirekt "Windows 11" als Nachfolger von Windows 10 angekündigt. Nur in einem Support-Beitrag tauchte "Windows 11" kurz auf, aber der Hinweis wurde schnell wieder entfernt. Es gilt aber mittlerweile als ziemlich sicher, dass heute Abend Windows 11 gezeigt wird.

Die bisher geleakte Windows-11-Entwicklerversion hinterließ bei unserem Test eher gemischte Gefühle: Diese frühe Version enthält nämlich vor allem Änderungen an der Oberfläche und ansonsten wenig Neues. Wir erwarten aber, dass Microsoft doch mehr plant als eine optische Rundumerneuerung des Windows-Betriebssystems. Es bleibt also spannend.

