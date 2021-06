"Windows 11 ist scheiße": Warum die Kritik unfair ist

Panagiotis Kolokythas

Windows 11 ist geleakt und es gibt Kritik im Netz über den unfertigen Zustand. Diese Kritik dürfte unberechtigt sein.

Vergrößern Windows 11 ist geleakt

Die im Internet geleakte Entwickler-Version von Windows 11 zeigt noch nicht alles, was Microsoft am 24. Juni beim "What´s next for Windows"-Event zeigen will. Auch wir haben schon einen ausführlichen Blick auf die geleakte Windows-11-Version geworfen und vor allem die Neuerungen der Oberfläche vorgestellt, immer unter dem Vorbehalt, dass es sich um eine Entwickler-Vorabversion handelt, die eben nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist.

Daher verkniffen wir uns in unserem ersten, ausdrücklich "frühen" Fazit allzu derbe Kritik, weil diese eben zum jetzigen Zeitpunkt und bei dem Stand von Windows 11 unfair wäre. Weniger gnädig sind da andere Kommentatoren im Web, die den unfertigen Zustand von Windows 11 kritisieren, auf neue technische Einschränkungen hinweisen oder gar Windows 11 als "scheiße" bezeichnen.

Ja - Windows 11 hat noch Macken

Richtig ist beispielsweise, dass die geleakte Windows-11-Version zur Installation auf einem PC etwa TPM 2.0 und UEFI voraussetzt. Darauf wiesen uns in Mails auch Leser hin. Allerdings lässt sich die Einschränkung ziemlich einfach umgehen.

Bei unseren Tests fanden wir auch heraus, dass die Home-Variante von Windows 11 zwingend eine Internet-Verbindung zur Fertigstellung der Installation verlangt. Wir wissen nicht, ob diese Einschränkung auch bleibt. Bei Windows 11 Pro lässt sich das Betriebssystem auch ohne Internet-Verbindung installieren. Was die Pflicht für ein Microsoft-Konto anbelangt: Da hat sich bisher im Vergleich zu Windows 10 nichts geändert. Unter Windows 11 Pro kann auch ein Offline-Konto genutzt werden. Unter Windows 11 Home muss der bekannte Trick angewendet werden, um den Microsoft-Konto-Zwang zu umgehen.

Exklusives Angebot: Windows 10 Pro für nur 49,99 Euro



Zu den positiven Dingen zählt, dass Windows 11 sich auch mit älteren Windows-Produktschlüsseln erfolgreich aktivieren lässt, was wir natürlich auch entsprechend ausprobiert haben und damit bestätigen können. Aber auch das kann sich noch ändern und es könnte Einschränkungen geben. Wobei wir allerdings erwarten, dass zumindest Windows-10-Nutzer eine Gratis-Upgrade-Möglichkeit zu Windows 11 erhalten. Mehr dazu in unserem Artikel: Windows 11 - Gratis oder nicht? So viel könnte es kosten

Microsoft-Quelle: "Ihr habt noch nicht alles gesehen"

Die geleakte Windows-11-Version vermittelt einen in vielen Teilen unfertigen Eindruck. Es ist eine interne Entwicklerversion, weshalb das auch nicht weiter verwundert. Eine Quelle bei Microsoft erklärte unserer US-Schwesterpublikation PC-WORLD, dass es sich bei der geleakten Build um eine "unfertige, frühe" Version handle.

Einen umfassenderen Blick auf die Windows-Pläne werde man erst am 24. Juni geben, bei dem besagten Event. Vorher wollte sich der Microsoft-Kontakt auch nicht dazu äußern, ob ab 24. Juni tatsächlich ein "Windows 11" vorgestellt wird.

Tatsächlich enthält der Windows-11-Leak neben den vielen optischen Neuerungen noch nicht Funktionen, die für die nächste Windows-Version schon angekündigt wurden. So soll Windows etwa einen neuen Microsoft-Store erhalten und eine Auto-HDR-Funktion, die es bei der Xbox Series X schon gibt. Mit "Auto HDR" können mittels KI-Unterstützung Spiele in HDR angezeigt werden, selbst wenn dafür keine Unterstützung vorgesehen ist. Einen Monitor mit HDR-Unterstützung vorausgesetzt. Diese "Auto HDR"-Funktion testet Microsoft bereits in Windows-10-Builds für Windows Insider, aber in der geleakten Windows-11-Version findet sich die Funktion nicht.

Microsoft könnte noch ein Windows-11-Ass im Ärmel haben

Microsoft-Chef Satya Nadella hatte die kommende Windows-Version als die bedeutendste für Windows seit etwa einem Jahrzehnt bezeichnet, und er hatte sie auch öffentlich als die nächste Generation von Windows bezeichnet. Würde Nadella Windows 11 in der jetzigen, geleakten Form, tatsächlich so anpreisen? Vielleicht, aber es ist aus unserer Sicht wahrscheinlicher, dass Microsoft noch etwas im Ärmel hat, was dann am 24. Juni dann vorgestellt wird. Wir bleiben gespannt.