Windows 11 erhält Spotify-Integration via neuer Funktion

Windows 11 wird in der neuen Funktion "Focus Sessions" eine Integration von Spotify erhalten. Das steckt dahinter.

Vergrößern Windows 11 erhält eine Spotify-Integration © Microsoft

Microsoft hat noch nicht alle Neuerungen in Windows 11 vorgestelllt, sondern behält noch einige Asse im Ärmel. In einem Tweet hat Panos Panay, Chief Product Officer bei Microsoft, eine weitere geplante neue Funktion gezeigt, an der aktuell gearbeitet wird und den Namen "Focus Sessions" trägt. Über "Focus Sessions" wird auch eine Spotify-Integration in Windows 11 erfolgen.



Bisher dürfen die Windows Insider die neue Funktion "Focus Sessions" noch nicht über die Windows-11-Vorabversionen im Dev- und Beta-Kanal ausprobieren, was sich aber in naher Zukunft ändern soll. Panay bezeichnet die neue Funktion "Focus Sessions" in seinem Tweet als "Game-Changer", vor allem wegen der Spotify-Integration.

So funktionieren die "Focus Sessions"

In dem Tweet von Panay befindet sich ein kurzes Video, in dem die Funktion "Focus Sessions" in Aktion gezeigt wird. Demnach soll "Focus Sessions" zu der "Alarm & Uhr"-App von Windows 11 hinzugefügt werden. Der Nutzer kann Aufgaben in kürzere Unteraufgaben mit Pausen aufteilen und somit Zeiträume festlegen, die ihm zur Erledigung dieser einzelnen kurzen Aufgaben zur Verfügung stehen. Über die Spotify-Integration kann er den einzelnen Zeiträumen und Pausen auch noch Spotify-Playlists hinzufügen, sodass dann Musik abgespielt wird, wenn der Nutzer eine Aufgabe erledigt oder eine Pause macht.

Die US-IT-Seite The Verge weist darauf hin, dass der Ansatz von "Focus Sessions" sehr an die Methode der Zeitmanagement-Technik "Pomodoro-Technik" erinnert, bei der Aufgaben ebenfalls in viele kürzere Unteraufgaben mit Pausen aufgeteilt werden, um die Erledigung der Aufgabe insgesamt zu beschleunigen.

