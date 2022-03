Hans-Christian Dirscherl

Der jetzt von Microsoft veröffentliche Patch KB5011563 beseitigt zwei Gründe, die Windows 11 abstürzen lassen können.

Vergrößern Windows 11: Update beseitigt Absturzursachen (Blue Screen of Death) © Andrey_Popov/Shutterstock.com

Mit KB5011563 hat Microsoft ein optionales kumulatives Update für Windows 11 veröffentlicht. Das berichtet die US-IT-Nachrichtenseite Bleeping Computer. Der Patch KB5011563 gehört zu den sogenannten „monatlichen C-Updates" für März 2022, mit denen interessierte Windows-11-Nutzer vorab Patches ausprobieren können, die dann beim nächsten regulären Microsoft-Patchday am 12. April 2022 für alle Windows-11-Nutzer freigegeben werden. Im Rahmen dieser optionalen C-Updates schließt Microsoft nie drängende Sicherheitslücken, sondern diese Patches beseitigen etwa Absturzursachen oder Performance-Probleme.

Zwei BSOD-Gründe sollten damit der Vergangenheit angehören

So sollte KB5011563 zwei Probleme beseitigen, die dazu führen können, dass Windows 11 mit einem Blue Screen of Death (BSOD) hängen bleibt. Die eine Absturzursache hängt mit DirectX zusammen und die andere mit SMB Server. Außerdem bringt das Update Verbesserungen bei den Benachrichtigungen durch Apps. Ein kleines Problem in Zusammenhang mit OneDrive soll der Patch ebenfalls lösen. Über die genannten und auch noch über einige weitere Verbesserungen informiert Sie der entsprechende Microsoft-Blogeintrag, den Sie hier lesen können.

So installieren Sie KB5011563

Sie installieren KB5011563 in den Windows-Einstellungen unter „Update & Sicherheit, Windows Update“ indem Sie auf „Nach Updates suchen“ klicken und das Update dann eigens installieren lassen. Alternativ können Sie sich KB5011563 aber auch hier aus dem Microsoft-Update-Katalog herunterladen.

Wenn Sie KB5011563 installiert haben, trägt Windows 11 die Buildnummer 22000.593.