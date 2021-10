Windows 11: RAM-Bug im Datei-Explorer selbst beheben

Panagiotis Kolokythas

Windows-11-Nutzer klagen über einen Bug im neuen Datei-Explorer. So senken Sie den erhöhten RAM-Verbrauch.

Vergrößern Windows 11: RAM-Bug im Datei-Explorer © Microsoft

Microsoft hat bestätigt, dass in der aktuell an die Nutzer ausgelieferte Windows-11-Version ein RAM-Bug im Datei-Explorer steckt. Der Fehler sorgt dafür, dass der Speicherverbrauch bei der Nutzung des Explorers massiv ansteigt. Das macht sich bemerkbar, wenn man in den Taskmanager schaut und den RAM-Verbrauch von Explorer.exe beobachtet.

Das Problem selbst ist nicht neu: Über die Feedback-Hub-App hatten die Windows-Insider den Fehler bereits vor einigen Wochen an Microsoft gemeldet und er ist hier dokumentiert. Und der Fehler wurde dann auch mit Build 22454 von Windows 11 behoben, wie auch den Veröffentlichungsnotizen vom 9. September 2021 zu entnehmen ist. Allerdings wurde diese Build von Windows 11 bisher nur an Windows Insider ausgeliefert. Die finale Version von Windows 11, die seit dem 5. Oktober an die Nutzer verteilt wird, trägt dagegen die Build-Nummer 22000.194.

Aktuell ist die aktuellere Build ohne Explorer-Fehler nur für Insider erhältlich. Unklar ist derzeit, wann Microsoft diese Version dann an die restlichen Windows-11-Nutzer ausliefert.



Bis dahin kann der erhöhte RAM-Verbrauch des Explorers durch einen Trick eingedämmt werden, der hier dokumentiert ist. Empfohlen wird, in den Explorer-Einstellungen unter "Ansicht" die Option "Ordnerfenster in einem eigenen Prozess starten" zu aktivieren.

