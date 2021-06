Windows 11: Gratis oder nicht? So viel könnte es kosten

Im Internet ist ein Windows-11-Leak in Form eines Installations-Images einer Developer Preview aufgetaucht, die wir uns genauer angesehen haben. Eigentlich sollte Windows 11 ja nie erscheinen - stattdessen wollte Microsoft Windows 10 stetig weiterentwickeln. Jetzt offenbar die Kehrtwende: Am 24. Juni wird Microsoft wohl tatsächlich Windows 11 offiziell vorstellen. Was sich alles getan hat und warum wir von dieser frühen Version eher enttäuscht sind, erfahrt Ihr in diesem Video.



► Alle Infos zum Windows-11-Leak zum Nachlesen: www.pcwelt.de/ratgeber/Windows-11-im-ersten-Test-Windows-10-Nachfolger-geleakt-11046153.html



00:00 Intro

00:40 Installation der Windows 11 Developer-Preview

01:14 Konfigurations-Assistent im neuen Design

02:33 Der neue Windows-11-Desktop

03:15 Das neue Windows-11-Startmenü

04:18 Versions-Check mit winver.exe

04:32 Neues im Windows-Explorer

04:56 Gibt's die Systemsteuerung noch?

05:39 Windows-Startsound wieder aktiviert

06:01 So klingt der neue Windows-Startsound

06:30 Windows Dashboard

07:25 Fazit



