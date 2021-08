Windows 11: Neues Paint zeigt sich im Video

Panagiotis Kolokythas

Mit Windows 11 erhält Paint eine Generalüberholung. In diesen Video stellt Microsoft die Neuerungen vor.

Vergrößern Paint in Windows 11 erhält einen Dark Mode © Twitter / Microsoft

In einem Tweet liefert Microsofts Panos Panay (Chief Product Officer) einen weiteren "First Look" auf eine bisher noch nicht öffentlich gezeigte Neuerung in Windows 11: Es gibt ein kurzes Video, in dem die neue Version von Paint vorgestellt wird. Erst kürzlich hatte Panay über einen solchen Tweet die Spotify-Integration in Windows 11 zum ersten Mal vorgestellt. Jetzt ist der Windows-Klassiker Paint dran.



Windows 10 Pro für nur 50 Euro im PC-WELT Software-Shop

Dem nur 18 Sekunden kurzen Clip sind viele interessante Details zu entnehmen: Paint erhält zum ersten Mal einen Dark-Mode, was Nutzer freuen wird, die diesen dunklen Modus bei der Arbeit mit Windows favorisieren. Die gesamte Oberfläche von Paint wird neu gestaltet und wirkt auf den bewegten Bildern auch etwas übersichtlicher als bei der Paint-Version, die noch mit Windows 10 ausgeliefert wird. Die Auswahlwerkzeuge für die Pinsel und Schriftarten wurden komplett überarbeitet. Es gibt also nicht nur optische Änderungen, sondern Paint wird auch von den Funktionen her aufgerüstet und damit nützlicher.

Paint gehört schon seit Jahrzehnten zu den Standard-Apps in Windows. Vor Jahren wollte Microsoft die Anwendung in den Ruhestand schicken, was aber aufgrund der Proteste der Fans scheiterte. Der Versuch von Microsoft, Paint durch Paint 3D zu ersetzen, schlug fehl. Ab wann die Windows Insider in den Vorabversionen von Windows 11 ausprobieren dürfen, ist nicht bekannt.

Here’s another @Windows 11 first look. This is the beautifully redesigned Paint app, coming soon to Windows Insiders. Can’t wait to see your creations! #Windows11 #WindowsInsiders pic.twitter.com/jiKyfqQFUV — Panos Panay (@panos_panay) August 18, 2021

Weitere interessante Artikel zum Thema Windows 11: