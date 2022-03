Windows 11: Neues Easter Egg entdeckt - let's roll, baby

Panagiotis Kolokythas

In Windows 11 ist ein neues Easter Egg entdeckt worden. Die Entwickler haben eine kleine Spielerei eingebaut.

Vergrößern In Windows 11 wurde ein neues Easter Egg entdeckt © Svitlana Martynova / Shutterstock.com

Immer wieder werden neue Sachen in Windows 11 entdeckt, dieses Mal ein neues Easter Egg. Zumindest war es uns bisher nicht bekannt. Einem Reddit-Nutzer war das Easter Egg kürzlich aufgefallen , wobei er es wohl eher durch Zufall entdeckt hat. Wir haben es auf einem Windows-11-Rechner mit der aktuellen Insider Preview Version 22H2 Build 22581.200 nachgeprüft und es stimmt, das Easter Egg existiert tatsächlich.



Vergrößern Neuer Taskmanager in Windows 11

Und um was für ein Easter Egg handelt es sich nun? In einigen der neueren Windows-11-Apps im feschen Design (und Dark Mode) wird ein Zahnrad-Symbol für den Aufruf der Einstellungen in der Oberfläche angezeigt. Wie etwa im neuen Taskmanager unten links (siehe Screenshot oben) oder der aktualisierten Notepad-App oben rechts hier:

Vergrößern Notepad in Windows 11

Klickt man nun mit gedrückter linker Maustaste aus das Zahnrad-Icon und schwingt die Maus auf dem Mauspad nach links oder rechts, dann beginnt – Trommelwirbel – das Zahnrad zu drehen. Die Geschwindigkeit des Schwungs ist übrigens unwichtig für die Drehgeschwindigkeit und -dauer des Icons. Es reicht also auch ein kleiner Stupser. In Aktion sieht das Ganze dann so aus:

Was sich der oder die zuständigen Windows-11-Entwickler bei der Implentierung der Icon-Animation gedacht haben, bleibt wohl vorerst ein Rätsel. Es dürfte sich wohl einfach um eine Spielerei handeln. Auf Reddit nehmen es die Nutzer mit Humor. "Besser als Solitaire", schreibt einer und ein anderer stellt fest: "Es ist seltsam befriedigend, es zu sehen."

Tatsächlich ist seitens Microsoft dokumentiert, dass Icons auf dem Windows-11-Desktop die Möglichkeit für eine Animation besitzen, auch wenn dies nur selten genutzt wird. So heißt es dort etwa blumig formuliert:



"Bewegung verleiht dem Erlebnis Persönlichkeit und Energie, um einfache Handlungen in Momente der Freude zu verwandeln. Diese Momente sind immer kurz und flüchtig und helfen, die Handlungen des Nutzers zu verstärken."

Wer sich auf die Suche auf der Windows-11-Oberfläche begibt, wird womöglich viele andere animierte Icons in Standard-Apps und -Einstellungen entdecken. Es ist ein wenig so, als würde man sich auf der Windows-11-Oberfläche auf Ostereiersuche begeben und das passt ja zu Easter Egg.