Windows 11: Neuer Microsoft Store startet erfolgreich

Panagiotis Kolokythas

Die neue Strategie von Microsoft für den Microsoft Store zeigt Wirkung: Im neuen Windows 11 ist er schon viel besser als in Windows 10!

Vergrößern Windows 11 ist offiziell angekündigt worden © Microsoft

Der neue Microsoft Store in Windows 11 entwickelt sich bereits jetzt äußerst positiv. Windows 11 ist für Insider erst seit einer Woche erhältlich und schon jetzt hat der Microsoft Store zahlreiche namhafte Software-Neuzugänge zu verzeichnen. Der Hintergrund: Mit Windows 11 macht es Microsoft den Drittanbietern einfacher, ihre Anwendungen über den Microsoft Store zu verbreiten, indem die UWP-Pflicht für Anwendungen aufgehoben wird und auch Software mit Win32-Installer zugelassen werden. Zusätzlich verzichtet Microsoft nicht nur auf einen Anteil an den Einnahmen, sondern überlässt den Entwicklern auch komplett die Bereitstellung und Aktualisierung der Software, wie wir auch hier berichteten. Nur bei Spielen will Microsoft noch einen Teil der Einnahmen, reduziert aber dieses Anteil im Vergleich zu bisher.



Zoom, OBS & mehr bereits im Microsoft Store

Vergrößern Im Microsoft Store unter Windows 11: Zoom

Das Konzept geht auf, wie ein Blick in das aktuelle Angebot im Microsoft Store unter Windows 11 beweist: Zum ersten Mal sind über den Microsoft Store unter Windows nämlich populäre Desktop-Anwendungen wie Zoom, Adobe Acrobat Reader oder OBS verfügbar. In den Einträgen ist am Zusatz "Bereitgestellt und aktualisiert von" für den Nutzer erkennbar, dass der Hersteller selbst für die Verbreitung der Software verantwortlich ist. Auch beliebte Windows-Tools wie "Winzip 25" und "Adobe Acrobat Reader" feiern ihre Premieren im Microsoft Store.

Ein wichtiger Neuzugang soll auch bald folgen: Mozilla wird Firefox in naher Zukunft im Windows-11-Microsoft-Store anbieten.

Microsoft Store wird endlich besser

Unterm Strich dürfen sich die Windows-Nutzer auf einen stark verbesserten Microsoft Store in Windows 11 freuen, der ein viel besseres Software-Angebot bieten wird als bisher unter Windows 10. Außerdem ist die gesamte App nun viel schneller und damit bequemer zu nutzen.

Wir gehen davon aus, dass Microsoft den verbesserten Microsoft Store irgendwann auch für Windows 10 anbieten wird. Unter Windows 11 werden über den Microsoft Store künftig auch Android-Apps herunterladbar und direkt auf dem Windows-11-Desktop nutzbar sein. Das geht aktuell in der Windows 11 Insider-Version (Build: 22000.51) noch nicht.