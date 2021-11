Windows 11: Neue Fluent Style Emojis jetzt verfügbar - 3D nicht überall!

Hans-Christian Dirscherl

Windows-11-Nutzer können jetzt die neuen Fluent Style Emojis installieren. Sie müssen aber selbst aktiv werden.

Vergrößern Windows 11: Neue Fluent Style Emojis jetzt verfügbar © Microsoft

Es ist soweit: Microsoft beginnt damit die neuen Emojis für Windows 11 auszurollen. Das teilte Microsoft in einem Blogeintrag mit.

Windows-Nutzer sollen mit den neuen Emojis besser in die Lage versetzt werden in ihre Nachrichten ihre Persönlichkeit und ihren persönlich Ausdruck einfließen zu lassen. Die Emojis sollen den Nutzern außerdem dabei helfen Freundlichkeit und Menschlichkeit in ihre Konversationen einfließen zu lassen.

Die neuen „Fluent Style Emojis“, die ab heute für Windows 11 ausgespielt werden, sollen sich persönlicher und vertrauter anfühlen. Ein Team aus Emoji-Designern, Programmmanagern, Schriftexperten und Entwicklern habe sich laut Microsoft auf die Erstellung dieses neuen Emoji-Systems konzentriert. Von Farbpaletten bis hin zu modularen Funktionen hätten die Designer ein System entwickelt, das mit dem umfangreichen Satz von Unicode-Emoji skaliert werden könne. Windows 11 soll damit seinen Nutzern modernere und ausdrucksstärkere Emoji für deren hybride Kommunikation bieten, damit Sie Ihrer Kommunikation Spaß, Ausdruck und Persönlichkeit verleihen können.

Laut Windowscentral werden die viel diskutierten 3D-Emojis aber nicht überall in Windows 11 zur Verfügung stehen, sondern nur in solchen Apps, die 3D Emojis unterstützen. Das sind beispielsweise Microsoft Teams und Skype. Doch das eigentliche Windows 11 wird weiterhin 2D Emojis zeigen.

Für Windows 10 gibt es keine neuen Emojis.

So bekommen Sie die neuen Fluent Style Emojis

Die Fluent Style Emojis sind Bestandteil des optionalen November-2021-Preview-Releases. Sie werden also noch nicht standardmäßig an alle Windows-11-Rechner ausgeliefert. Falls Sie die neuen Fluent Style Emojis sofort haben wollen, dann gehen Sie in die Windows-Einstellungen zum Bereich „Update & Sicherheit, Windows Update“ und suchen dort nach neuen Updates. Wenn Ihnen das optionalen November-Update angezeigt wird, können Sie es installieren.

Sie bekommen die neuen Emojis im Emoji-Picker angezeigt. Diesen starten Sie mit der Tastenkombination aus Windows-Taste und „.“-Taste.