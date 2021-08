Hans-Christian Dirscherl

Microsoft hat einen Screenshot von Windows 11 veröffentlicht, der es in sich hat. Denn darauf steht vermutlich das Launch-Datum des neuen Windowsystems.

Vergrößern Windows 11: Microsoft twittert Hinweis auf Release-Tag © twitter.com/Microsoft/status/1429896993560797187

Microsoft hat einen weiteren versteckten Hinweis auf das wahrscheinliche Veröffentlichungsdatum von Windows 11 durchsickern lassen. Microsoft twitterte einen Screenshot von Windows 11 im Dark Mode mit dem knappen Text „ästhetisch ansprechend“.

Doch wenn man den Screenshot anklickt und somit vergrößert, dann sieht man in der rechten unteren Ecke ein Datum und eine Uhrzeit. Und zwar nicht das aktuelle Datum, sondern den 20. Oktober 2021 und als Uhrzeit 11:11 Uhr – mehr „11“ als Hinweis auf Windows 11 geht ja schon nicht mehr.

Der Microsoft-Kenner und IT-Journalist Zac Boden tippt übrigens auf den 19. Oktober als Release-Datum.

Da bereits bekannt ist , dass Microsoft nur noch bis Ende September 2021 Treiber-Updates von den Hardware-Herstellern für Windows 11 akzeptiert und der 20. Oktober schon länger als mögliches Release-Datum gehandelt wird, erscheint der 20.10.2021 immer mehr der Tag zu werden, an dem Microsoft Windows 11 tatsächlich freigibt. Zumal mit diesem Startdatum auch genügend Zeit bliebe, damit die OEM-Partner genügend fertig konfigurierte Rechner für das kommende Weihnachtsgeschäft in die Läden und Online-Shops bringen könnten.

Offiziell hat Microsoft aber noch kein Release-Datum genannt. Aus gutem Grund: Warum sollten sich die Redmonder dem Druck aussetzen und frühzeitig ein konkretes Datum nennen, dass sie dann auch einhalten müssen? Mit diesen diskreten Hinweisen dagegen steigert Microsoft das Interesse und vielleicht auch die Vorfreude auf das neue Windowssystem, ohne sich verpflichtend an ein konkretes Datum zu binden. Und in den sozialen Netzwerken gibt es durch dieses gezielte Streuen von Gerüchten und Hinweisen immer wieder neuen Stoff für Diskussionen um Windows 11.

Aber selbst wenn der 20.10.2021 tatsächlich der Launch-Tag von Windows 10 sein sollte, so heißt das natürlich nicht, dass sofort alle Windows-10-Nutzer an diesem Tag das Upgrade auf Windows 11 bekommen. Sondern Microsoft wird das Upgrade nach und nach ausliefern. Und eben nur an Windows-10-Rechner, die alle Hardware-Voraussetzungen erfüllen. In der breiten Masse dürften Windows 11 ohnehin erst ab Anfang 2022 ausgerollt werden. Schließlich muss Microsoft erst einmal abwarten, ob es mit dem Upgrade Probleme auf den Rechnern der Anwender gibt.