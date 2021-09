Windows 11: Microsoft leakt neuen Media Player versehentlich

Panagiotis Kolokythas

Windows 11 erhält offenbar auch eine neue Media-Player-App. Einen Hinweis darauf hat Microsoft nun versehentlich selbst geleakt.

Vergrößern Erster Blick auf die neue Media-Player-App in Windows 11 © rawf8/Shutterstock.com

Windows 11 steht in den Startlöchern und bereits vor dem 5. Oktober dürfen die ersten Nutzer die finale Version von Windows 11 installieren. Wie das geht, erläutern wir in diesem Beitrag. In Windows 11 tauscht Microsoft auch diverse Standard-Apps aus, wie etwa das Snipping-Tool, den Taschenrechner und die Uhr. In einem Webcast für Windows Insider wurde jetzt aber auch noch eine neue App gesichtet, die den Namen "Media Player" trägt. Beim Webcast wurde die App versehentlich der Öffentlichkeit gezeigt, denn bisher gab es darüber keine Informationen. Auf Youtube ist der Webcast nicht mehr verfügbar, denn das Video wurde dort auf "privat" gestellt. Ein Screenshot der Szene, in der die "Media Player"-App zu sehen ist, findet sich aber in diesem Tweet.



Vergrößern Erster Blick auf die "Media Player"-App in Windows 11 © https://twitter.com/FireCubeStudios/status/1442913719856467969/photo/1

In den aktuellen Vorabversionen von Windows 11 ist die "Media Player"-App noch nicht enthalten. Es könnte also sein, dass die App auch erst nach dem Start von Windows 11 am 5. Oktober an die Nutzer ausgeliefert wird. Derzeit ist nicht bekannt, ob die "Media Player"-App die bisherige App "Filme & TV" ersetzen wird oder als zusätzliche App für die Wiedergabe von Multimedia-Dateien in Windows 11 eingeführt wird. Dann gäbe es aber zwei Apps, die eigentlich den gleichen Zweck haben. Wahrscheinlicher ist also, dass die App "Filme & TV" einen neuen Namen erhält.



Auf dem Screenshot ist zu erkennen, dass die "Media Player"-App einige neue Funktionen besitzt, die bei der "Filme & TV"-App fehlen. Wie etwa die Möglichkeit, die Wiedergabeliste zu mischen oder über die Buttons in der unteren Leiste zum nächsten Video zu springen. Solche Buttons fehlen bei der "Filme & TV"-App nämlich.