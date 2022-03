Hans-Christian Dirscherl

Microsoft bestätigt, dass es an Werbung im Datei Explorer arbeitet. Dieses Banner sollte aber noch nicht angezeigt werden.

Vergrößern Windows 11: Microsoft arbeitet an Werbung im Datei Explorer © rawf8/Shutterstock.com

Gestern schreckte die Meldung viele Windows-11-Anwender auf, dass Microsoft Werbung im Datei Explorer einblendet: Windows 11 - Microsoft testet Werbung im Datei-Explorer. Das ist derzeit zwar nur in der Testversion für Insider der Fall und selbst dort nicht bei allen Benutzern. Doch für Unruhe und ablehnende Kommentare reichte das bereits.

Jetzt hat Microsoft gegenüber unserer US-amerikanischen Schwesterpublikation PC-World klargestellt, dass diese Werbeeinblendungen derzeit noch nicht beabsichtigt sind. Zwar würde Microsoft an Werbeeinblendungen im Datei Explorer arbeiten, doch diese sollen derzeit noch nicht angezeigt werden.

Brandon LeBlanc, Senior Product Manager, Windows, sagte der PC-World folgendes: "Es handelte sich um einen experimentellen Banner, der nicht für die Veröffentlichung nach draußen bestimmt war und daher abgeschaltet wurde.“ Microsoft räumt also unumwunden ein, dass es an Werbebannern arbeitet. Nur werden diese vermutlich in nächster Zeit nicht mehr in den Testversionen für Insider erscheinen und demnach auch nicht in der finalen Version 22H2 von Windows 11. Doch was die fernere Zukunft bringt, bleibt völlig offen. Microsoft dementiert also nicht, dass es einmal Werbeeinblendungen im Datei Explorer geben könnte. Microsoft antwortete aber nicht auf die Frage, ob es Nutzern erlauben wird, die Werbung abzuschalten, falls diese einmal in den Datei Explorer eingebaut werden sollte.

Windows bietet riesige Reichweite für Werbung

Werbung in Windows ist nichts völlig Neues. Immer wieder baut Microsoft in Windows Hinweise auf sein kostenpflichtiges Office-Paket beziehungsweise auf Office 365 ein. Auch für den Cloudspeicher Onedrive hatte Microsoft im Datei Explorer von Windows 10 im Jahr 2017 geworben. Die außerordentlich große Nutzerzahl macht Windows zwangsläufig sehr attraktiv für Werbeeinblendungen.