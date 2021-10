Windows 11: Hack installiert Google Play Store

Panagiotis Kolokythas

Einem Entwickler ist es gelungen, den Google Play Store in Windows 11 zu installieren. So können auch Android-Apps von dort unter Windows 11 genutzt werden. So geht's.

Vergrößern Windows 11 kann Android-Apps abspielen © Stanislaw Mikulski/Shutterstock.com

Einem Entwickler, der sich "ADeltaX" nennt, ist es gelungen, unter Windows 11 den Google Play Store zu installieren. Damit können Android-Apps vom Google Play Store heruntergeladen und dann über "Windows Subsystem for Android" (WSA) in Windows 11 genutzt zu werden. Das steigert natürlich die Auswahl an Android-Apps enorm, die innerhalb von Windows 11 verwendet werden können. Bisher erlaubt Microsoft nämlich den (vorerst ausgewählten) Anwendern nur, den Amazon App Store unter Windows 11 über den Microsoft Store zu installieren.

Der Entwickler "ADeltaX" hat hier auf Github ein Skript namens "WSAGAScript" veröffentlicht, mit dem unter Windows 11 der Google Play Store installiert werden kann. Außerdem hat er auch ein Tutorial-Video auf Youtube hochgeladen, mit dem das Prozedere erläutert wird. Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr, denn laut "ADeltaX" können noch Bugs auftreten.



Erste Windows Insider dürfen Android-Apps bereits unter Windows 11 verwenden

Android-Apps unter Windows 11 gehört zu den großen Neuerungen, die Microsoft bei der Vorstellung von Windows 11 im Juni 2021 angekündigt hatte. Seit Anfang Oktober ist Windows 11 erhältlich, aber noch ohne diese Funktion. In der vergangenen Woche hatte Microsoft eine Windows-11-Beta für Windows Insider bereitgestellt, die es erlaubt, Android-Apps unter Windows 11 auszuprobieren. Dabei gibt es aber noch viele Einschränkungen, die es Nutzern außerhalb der USA erschweren, diese Funktion zu testen. Mehr dazu erfahren Sie hier in unserem Beitrag.

