Windows 11: Finale Version jetzt installieren - so geht´s

Panagiotis Kolokythas

Die ersten Nutzer dürfen schon jetzt die finale Version von Windows 11 installieren. Wir zeigen Ihnen, wie es geht.

Vergrößern Windows 11 schon jetzt installieren - so geht´s © Microsoft

Windows 11 ist fertig und wird offiziell ab dem 5. Oktober in mehreren Wellen an die Windows-10-Nutzer ausgeliefert. Die ersten Nutzer erhalten Windows 11 aber schon jetzt. Vorausgesetzt natürlich, der verwendete PC erfüllt die im Vergleich zu Windows 10 erhöhten Systemanforderungen , die für allerlei Ärger im Vorfeld gesorgt haben, wie wir auch im Beitrag Windows 11 - Hardware-Fiasko wird immer schlimmer erläutern.

So erhalten Sie Windows 11 fast gratis



Windows Insider erhalten Windows 11 schon jetzt

Konkret können bereits jetzt - und damit lange vor dem 5. Oktober 2021 - die Windows Insider zu der finalen Version von Windows 11 wechseln. Microsoft hat Ende letzter Woche die Build 22000.194 zur Release Preview gekürt, wie wir auch berichteten. Zeitgleich wurde auch die ISO veröffentlicht, mit der diese Windows-11-Version auch per Neuinstallation auf einem Rechner installiert werden kann.

"Finale Version" sollte in dem Zusammenhang nicht allzu eng genommen werden: Es wird natürlich vor, zum und auch nach dem offiziellen Release noch neue Updates für Windows 11 geben, durch die sich die Build-Nummer noch erhöhen wird. Geplant ist seitens Microsoft eine Auslieferung von Windows 11 über mehrere Wochen und Monate hinweg. Kein Nutzer wird gezwungen zu Windows 11 zu wechseln.

Günstig zu Windows 10 Pro und dann Windows 11 Pro wechseln

Und noch zwei Anmerkungen: Windows 11 gibt es nur in der 64-Bit-Version. Wer also Windows 10 noch in der 32-Bit-Version verwendet, der kann nicht direkt zu Windows 11 wechseln. Sollten Sie Windows 10 Home verwenden, dann erfolgt ein Wechsel zu Windows 11 Home. Bei Windows 10 Pro ein Wechsel zu Windows 11 Pro.

Aktuell bieten wir Ihnen im PC-WELT Software-Shop die günstige Möglichkeit an, für nur 50 Euro von Windows 10 Home auf Windows 10 Pro zu wechseln. Damit sind Sie dann auch gleich bereit, um direkt von Windows 10 Pro auf Windows 11 Pro umzusteigen. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Beitrag: So erhalten Sie Windows 11 fast gratis. Welche Vorteile Windows 10 Pro im Vergleich zu Windows 10 Home bietet, erläutern wir ausführlich in diesem Beitrag.

Schritt für Schritt: Windows 11 jetzt sofort installieren

Vorausgesetzt wird, dass Sie einen Windows-Insider-Zugang besitzen. Sollten Sie noch kein Windows Insider sein, dann können Sie sich hier kostenlos bei Microsoft anmelden. Die zweite wichtige Voraussetzung ist, dass der von Ihnen verwendete PC die für Windows 11 gültigen Systemanforderungen erfüllt, wie etwa eine relativ aktuelle CPU und TPM-2.0-Unterstützung. Ob Ihr Rechner fit für Windows 11 ist, überprüft dieses Tool von Microsoft.

Sind die Voraussetzungen erfüllt, kann es schon losgehen.