Windows 11: Erste Bug-Jagd gestartet - dieser Preis lockt

Panagiotis Kolokythas

Alle Tester von Windows 11 dürfen an der ersten Bug-Jagd teilnehmen. Für die Mühe gibt es eine Belohnung.

Vergrößern Windows 11: Der erste Bug-Bash ist gestartet © Microsoft / Montage: IDG

Microsoft hat im Rahmen des Windows-Insider-Programms den ersten "Bug Bash" für Windows 11 gestartet. In einem Tweet werden die Windows Insider darum gebeten, bis zum 14. Juli 2021 besonders eifrig auf die Suche nach Fehlern in der ersten Vorabversion von Windows 11 zu gehen. Und ja - es gibt auch eine Belohnung: Wer die gestellten Aufgaben erfüllt, erhält am Ende einen besonderen Achievement-Badge.

Die erste Beta von Windows 11 ist seit Anfang letzter Woche verfügbar. Sie trägt die Build-Nummer 22500.51. Bisher hat Microsoft noch keine aktuellere Vorabversion veröffentlicht, sondern lediglich erste kleinere Updates.

So machen Sie beim "Bug Bash" mit

Die Teilnahme an dem "Bug Bash" ist über die in Windows 11 integrierte App "Feedback-Hub" möglich. Rufen Sie diese App unter Windows 11 auf und wechseln Sie hier in den Bereich "Aufträge". Dort werden zwei Dutzend Aufgaben gestellt, die die Windows Insider erledigen sollen. Die Entwickler wünschen sich von den Testern dann entsprechendes Feedback.

Vergrößern In der Feedback-Hub-App warten viele Aufträge, die erledigt werden sollen

Zu diesen Aufträgen gehören alltägliche Aufgaben, die man am Windows-Rechner so erledigt. Wie etwa einen externen Monitor an einen Laptop anschließen, die Taskleiste anzupassen oder die neuen Andockmöglichkeiten auszuprobieren. Viele Aufträge sind auch schnell zu erledigen.



Ziel der Aktion ist es auszuprobieren, ob bei der Erledigung der Aufträge irgendwelche Probleme oder Bugs auftreten. Für die Windows-11-Entwickler ist dieses breite Feedback äußerst hilfreich. Folgen Sie einfach den jeweiligen Anweisungen, die jedem Auftrag hinterlegt sind. Mit einem Klick auf "Fertig" wird dann der Auftrag abgeschlossen. Sollten Sie etwas melden wollen, klicken Sie erst auf "Wir interessieren uns für Ihre Erfahrungen beim Auftrag" und erst später auf "Fertig".

Den Lohn der Mühe finden Sie dann später in der Feedback-Hub unter "Erfolge" in Form eines neuen Abzeichens in Ihrer Sammlung.