Windows 11: Edge landet im Microsoft-Store - warum das eine gute Nachricht ist!

Panagiotis Kolokythas

In Windows 11 ist der Edge-Browser nun über den Microsoft Store erhältlich. Hier lesen Sie, warum das eine sehr gute Nachricht ist.

Vergrößern Windows 11 erhält einen deutlich verbesserten Microsoft-Store © Microsoft

Zeitenwende im Microsoft Store: Unter Windows 11 (hier alle Infos) ist der Edge-Browser nun auch über den Microsoft Store erhältlich. Das ist eine äußerst gute Nachricht, weil damit Microsoft selbst zum ersten Mal eine Win32-Anwendung über den Microsoft-Store direkt zum Download anbietet und den Browser auch über den Microsoft-Store aktualisiert. Bisher lieferte Microsoft über den Microsoft-Store nur PWA- oder UWP-Apps aus.

Vergrößern Microsoft bietet Edge im Microsoft-Store unter Windows 11 an

Mit Edge ist nun auch offiziell Microsoft mit an Bord der Win32-App-Anbieter und gibt damit ein weiteres Signal an alle anderen Entwickler, ihre Anwendungen ebenfalls über den Microsoft-Store den Windows-11-Anwendern anzubieten. Damit soll unter Windows 11 die Attraktivität des Microsoft-Store gesteigert werden. Weiterer, wichtiger Vorteil: Die Anwendungen werden alle zentral über den Microsoft-Store auf dem aktuellen Stand gehalten, was auch die Sicherheit letztendlich erhöht. Das soll nicht auf Kosten der Einnahmen der Entwickler geschehen.



Microsoft-Store wird mit Windows 11 stark verbessert

Bereits bei der Vorstellung von Windows 11 hatte Microsoft angekündigt, dass sich der bisher unter Windows 10 eher unbeliebte Microsoft-Store öffnen wird. Mit Windows 11 macht es Microsoft den Drittanbietern einfacher, ihre Anwendungen über den Microsoft Store zu verbreiten, indem die UWP-Pflicht für Anwendungen aufgehoben wird und auch Software mit Win32-Installer zugelassen wird. Zusätzlich verzichtet Microsoft nicht nur auf einen Anteil an den Einnahmen, sondern überlässt den Entwicklern auch komplett die Bereitstellung und Aktualisierung der Software.

Erste populäre Win32-Anwendungen tauchten im Laufe des Julis im Microsoft-Store von Windows 11 auf, darunter etwa Zoom, OBS oder Adobe Acrobat Reader. Dass Microsoft den Edge-Browser nun über den Microsoft-Store ausliefert, hat letztendlich nur einen symbolischen Charakter. Schließlich wird Windows 11 ohnehin mit vorinstalliertem Edge-Browser geliefert.