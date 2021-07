Windows 11: Downgrade auf Windows 10 möglich

Michael Söldner

Das kostenlose Upgrade auf Windows 11 ist keine Einbahnstraße: Nutzer können bis zu zehn Tage lang zu Windows 10 zurückkehren.

Vergrößern Die Rückkehr zu Windows 10 ist zehn Tage ohne Datenverlust möglich. © microsoft.com

Im Herbst will Microsoft mit Windows 11 die neueste Version seines Betriebssystems veröffentlichen. Ein Upgrade ist für Besitzer von Windows 10 kostenlos möglich. Doch der Weg zum neuen Microsoft-OS soll keine Einbahnstraße werden: Laut Microsoft können Nutzer bis zu zehn Tage nach der Aktualisierung auf Windows 11 wieder zu Windows 10 zurückkehren. Der Testzeitraum soll ausreichende Möglichkeiten bieten, um sich mit den Neuerungen vertraut zu machen. Sollte Windows 11 innerhalb von zehn Tagen nicht gefallen, so sei ein Downgrade auf Windows 10 ohne Datenverlust möglich. Dazu legt Windows 11 bei einem erfolgreichen Upgrade einen Ordner mit eigenen Nutzerdateien an, der bei der Rückkehr zu Windows 10 wieder automatisch eingespielt wird.

Sollten Nutzer hingegen auch nach zehn Tagen noch mit Windows 11 arbeiten, so soll der reservierte Speicherplatz wieder freigegeben werden. Dann ist eine Installation von Windows 10 nur noch möglich, wenn das alte System wieder komplett neu eingespielt wird. Schon bei den Funktions-Upgrades von Windows 10 setzt Microsoft auf diese Funktion, um bei Problemen zur vorherigen Windows-Version zurückkehren zu können. Dies dürfte sich auch mit Windows 11 nicht ändern, schließlich hat Microsoft mindestens ein kostenloses Feature-Update für Windows 11 pro Jahr in Aussicht gestellt. Da es unter Windows 10 häufig Probleme mit derartigen Funktions-Upgrades gab, hat Microsoft deren Anzahl auf eins pro Jahr reduziert. Jeder Nutzer soll dabei selbst entscheiden können, ob er das Update sofort einspielt oder noch einige Monate abwartet. Um die Sicherheit dennoch gewährleisten zu können, soll jedes Feature-Upgrade zwei Jahre lang mit monatlichen Bugfixes und Sicherheitsupdates versorgt werden.

