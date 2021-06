Windows 11: Diese Win-10-Funktionen werden gestrichen

Taskbar: Der "People"-Eintrag wird gestrichen. Einige Icons werden in der Taskbar ebenfalls nicht mehr angezeigt und die Taskbar darf nur noch unten auf dem Bildschirm positioniert werden. Apps dürfen auch nicht mehr die Anzeige in der Taskbar beeinflussen.

Timeline: Diese Funktion (aufrufbar mit "Windows-Taste + Tab" oder mit dem Icon rechts neben dem Cortona-Icon) wird in Windows 11 entfernt. Eine ähnliche Funktion bietet Microsoft über Edge an.

Neuigkeiten und interessante Themen: Diese erst kürzlich in Windows 10 eingeführte neue Funktion (erkennbar an dem Wetter-Icon in der Taskleiste) wird in Windows 11 in die neue Widget-Ansicht integriert. Mehr zu Widgets lesen Sie in diesem Beitrag.