Windows 11: Der Bluescreen feiert ein Comeback

Panagiotis Kolokythas

Microsoft ändert Windows 11 und führt wieder den Windows-Klassiker Bluescreen ein. Der Grund.

Vergrößern Windows 11 erhält den Bluescreen zurück © Oleksii Arseniuk / Shutterstock.com

Windows-Veteranen können aufatmen, denn Microsoft macht eine mit Windows 11 eingeführte Änderung rückgängig. Der "Bluescreen of Death", kurz BSOD, kehrt zurück. Wir wollen nicht zu sarkastisch klingen, daher jetzt im Ernst: Versteckt in den Veröffentlichungsnotizen zu der neuen Insider-Version von Windows 11 Build 22000.346 findet sich auch der folgende Hinweis seitens der Windows-11-Entwickler:

"Wir haben die Farbe des Bildschirms auf blau geändert, wenn ein Gerät nicht mehr funktioniert oder ein Fehler auftritt, wie in früheren Windows-Versionen."

Eigentlich hatte Microsoft den Bluescreen mit Windows 11 schon (wieder) abgeschafft und durch einen schwarzen Bildschirm ersetzen, worüber wir auch hier im Juli 2021 berichteten. Aus dem "Blue Screen of Death" wurde damit der "Black Screen of Death", nur die Abkürzung "BSOD" blieb gleich.

Mit der jetzt erfolgten Änderung ist der Bluescreen in Windows 11 in den Insider-Versionen also wieder enthalten. In den nächsten Wochen und Monaten kehrt der Bluescreen dann für alle Windows-11-Nutzer zurück.

Einem breiteren Publikum wurde der Bluescreen im Jahr 1998 bekannt, als der damalige Microsoft-Chef auf der Bühne Windows 98 vorführte und dabei das Betriebssystem abstürzte. "Das ist der Grund, warum wir Windows 98 noch nicht ausliefern", scherzte Gates damals.

