Hans-Christian Dirscherl

Windows 11 Insider Preview Build 22458 ist da. Wesentliche Neuerung ist eine Ergänzung im Startmenü.

Vergrößern Windows 11: Beta zeigt erweitertes Startmenü © rawf8/Shutterstock.com

Microsoft hat mit Windows 11 Insider Preview Build 22458 eine neue Testversion von Windows 11 für Insider des Dev-Channels veröffentlicht . Neuerungen, die in einer Testversion für den Dev Channel auftauchen, stehen keineswegs schon in der am 5. Oktober 2021 erscheinenden finalen Version von Windows 11 zur Verfügung. Sondern in den Dev-Versionen testet Microsoft noch weiter in der Zukunft liegende Neuerungen. Insider, die sich für den Dev Channel anmelden, wollen also Neuerungen als erste sehen, nehmen dafür aber in Kauf, dass sie ein noch vergleichsweise instabiles und fehlerbehaftetes Windows bekommen.

Spar-Tipp: Windows 11 kostenlos - dank günstiger Windows-10-Pro-Version



In Windows 11 Insider Preview Build 22458 hat Microsoft in den Ein-/Ausschalt-Button des Startmenüs einen Link zu den Sign-In-Optionen eingebaut. Streng genommen gibt es diesen Link bereits seit Build 22545, doch hat Microsoft diese Neuerung damals nicht dokumentiert.

Vergrößern Das neue Startmenü. © Microsoft

Neben dieser Neuerung enthält die neue Insider-Testbuild nur Fehlerkorrekturen für Startmenü, Suche, Einstellungenmenü und so weiter. Wie immer gibt es bei einer derartig frühen Testversion noch eine Reihe ungelöster Probleme, die Microsoft hier weiter unten aufführt.

Sie müssen sich hier für das Insider-Programm anmelden, um Testversionen von Windows 11 vorab herunterladen, installieren und ausprobieren zu können.

Windows 11: Alle Neuerungen im Überblick

Windows 11: Gleich 2 neue Testversionen sind erschienen - die Neuerungen

Windows-11-Starttermin bekannt - Manche müssen länger warten

AMD stellt erste Treiber für Windows 11 bereit

Microsoft wirft ältere PCs aus Windows 11 Preview