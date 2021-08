Windows 11: Beta nicht verfügbar? Hier die Lösung

Panagiotis Kolokythas

Windows Insider melden Probleme beim Erhalt der ersten Beta von Windows 11. Microsoft bietet nun eine Lösung für das Problem an.

Vergrößern Windows 11: Erste Beta ist verfügbar © Microsoft

Die erste Beta von Windows 11 ist seit einigen Tagen verfügbar und Microsoft fordert die Windows Insider dazu auf, diese Beta auch zu installieren und zu testen. Allerdings klagen einige Windows Insider darüber, dass bei ihnen ein Wechsel vom "Dev-Channel" zum "Beta-Kanal" nicht möglich sei. Für dieses Problem bietet Microsoft jetzt eine Lösung, die hier im offiziellen Support-Forum dokumentiert ist.

Exklusiv: Windows 10 Pro für nur 50 Euro im PC-WELT-Software-Shop



Das Problem äußert sich dadurch, dass unter "Windows Update", "Windows-Insider-Programm" der Wechsel auf den "Beta-Kanal" nicht über ein Drop-Down-Menü zur Auswahl gestellt wird. Die betroffenen Windows Insider haben nur die Möglichkeit, den Erhalt von Vorabversionen von Windows 11 generell zu stoppen. Das sieht dann so aus:

Vergrößern Fehlende Option zum Wechsel zum Beta-Kanal © Microsoft

In diesen Fällen empfiehlt Microsoft die folgende Vorgehensweise:



1. Die Eingabeaufforderung mit Administrator-Rechten aufrufen

2. Hier dann bcdedit /set flightsigning eingeben

3. Enter drücken

4. Dann bcedit /set {bootmgr} flightsigning on eingeben

5. Enter drücken

6. System neu starten



Anschließend sollte dann über ein Drop-Down-Menü der Wechsel zu "Beta" möglich sein. Und das sieht dann so aus:

Vergrößern Jetzt kann wieder zum Beta-Kanal gewechselt werden © Microsoft

PC muss aber Windows-11-Anforderungen für Beta erfüllen

Vorausgesetzt wird natürlich, dass der verwendete Rechner die neuen Mindestanforderungen für Windows 11 erfüllt. Bei der zuerst veröffentlichten Vorabversion von Windows 11 im "Dev-Channel" Ende Juni 2021 galten diese noch nicht. Ab der "Beta" gelten sie allerdings, wodurch einige Nutzer nicht die Möglichkeit haben, die Beta von Windows 11 zu installieren. Mehr darüber erfahren Sie in unserem Artikel:

Windows 11 Beta: Tester haben Probleme wegen neuer Hardware-Anforderungen