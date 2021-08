Windows 11: Asus-Mainboards erhalten Update

Panagiotis Kolokythas

Asus macht mit Firmware-Updates viele seiner Mainboards fit für Windows 11. Es wird TPM 2.0 aktiviert.

Asus liefert für viele seiner Hauptplatinen jetzt Firmware-Updates aus, mit denen die Unterstützung von Windows 11 hinzugefügt wird. Die betreffenden Mainboards dürfen damit das Logo "Windows 11 ready" tragen. Die Updates sind für diverse Mainboards mit Intel- und AMD-Chipsatz verfügbar. Für einige Modelle ist derzeit auch noch keine neue Firmware verfügbar, weil sie sich noch in der Entwicklung befindet. Genauere Informationen darüber, welche Mainboards bereits ein Firmware-Update erhalten, liefert Asus auf dieser eigenes eingerichteten Website.

Dort erklärt Asus auch, wie diese Firmware-Updates installiert werden können. Wer nicht genau weiß, welches Mainboard in seinem Rechner steckt, der findet es einfach über die Eingabe von msinfo32.exe im Sucheingabefeld neben dem Startbutton heraus. In den "Systeminformationen" findet sich dann die genaue Bezeichnung des Mainboards (auch als Motherboard, Hauptplatine oder Baseboard bezeichnet).



Mit den Firmware-Updates wird bei den betreffenden Hauptplatinen TPM automatisch aktiviert. TPM ist für die Installation und den Betrieb von Windows 11 zwingend erforderlich und gehört zu den neuen Mindestanforderungen für Windows 11. Allerdings wissen viele PC- und Laptop-Nutzer gar nicht, ob bei ihnen TPM überhaupt aktiviert ist oder wie es genau aktiviert wird, weil sich in den BIOS-Einstellungen nicht immer einfach die richtige Einstellung dafür finden lässt. Mehr zum Thema TPM lesen Sie in unserem Beitrag: Was ist TPM und warum funktioniert es bei mir nicht?

