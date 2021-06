Hans-Christian Dirscherl

Auf Windows 11 laufen alle Android-Apps, die auch im Amazon-Store verfügbar sind. Auf PCs mit Intel- und AMD-CPUs und auf ARM-Geräten.

Vergrößern Windows 11: Android-Apps laufen auf Intel-, AMD- und ARM-Geräten © Artseen/Shutterstock.com

Auf Rechnern mit Windows 11 sollen Android-Apps laufen. Microsoft integriert hierfür den Amazon-App-Store in den Microsoft-Store. Damit sollen sich Windows-11-Anwender alle im Amazon-App-Store verfügbaren Android-Apps auf ihren PC herunterladen und nutzen können. Das soll beispielsweise mit den Apps für Tiktok, Kindle Reader und Disney+ möglich sein.

Möglich macht das eine neue Partnerschaft zwischen Microsoft und Amazon. Diese Apps werden zwar im neuen Microsoft Store gelistet, doch um sie auf Windows-11-Rechnern installieren zu können, benötigen die Windows-Nutzer auch ein Amazonkonto. Einmal gestartet sollen diese Android-Apps genauso wie Windowsanwendungen laufen und sich auch in der Taskbar anpinnen lassen.

Vergrößern Android-Apps im neuen Microsoft-Store. © Microsoft

Technische Basis soll der so genannte „Intel-Bridge-Compiler“ sein, dessen Details Microsoft noch nicht erklärt hat. Dieser Compiler ermöglicht es, dass Android-Apps auf x86-Systemen laufen. Der Bridge-Compiler übersetzt Apps, die für Nicht-x86-Plattformen erstellt wurden - wie in diesem Fall also für Android - in Anweisungen, die auf x86-Systemen ausgeführt werden können. Bisher lassen sich Android-Apps nur von einigen Samsung-Smartphones unter Windows 10 via Streaming nutzen.

Wichtig in Zusammenhang mit dem neuen umfassenden Support für Android-Apps auf Windows 11: Das klappt nicht nur auf Rechnern mit Intel-Prozessoren, sondern auch auf PCs mit AMD-Chips und auf Geräten mit ARM-SoCs. Das berichtet die US-IT-Nachrichtenseite The Verge. Windows-11-Geräte mit ARM-Chiparchitektur werden Android-Apps vermutlich auch ohne Intel Brigde ausführen können, wie The Verge vermutet. Microsoft hat das aber noch nicht bestätigt.

