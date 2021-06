Windows 11: 9 Wünsche für ein besseres Windows 10!

Panagiotis Kolokythas

Microsoft könnte mit Windows 11 viele Probleme in Windows 10 lösen. Diese 9 Wünsche haben wir für Windows 11!

Vergrößern Windows 11 muss besser werden als Windows 10 - hier 9 Wünsche

Es wird erwartet, dass Microsoft Windows 11 an diesem Donnerstag enthüllen wird - den Live-Stream des Microsoft-Events, der ab 17 Uhr deutscher Zeit beginnt, können Sie hier verfolgen. Die Erwartungen, die wir als Windows-10-Nutzer haben, sind hoch. Aber ganz ehrlich - es wäre eine gute Gelegenheit für Microsoft, endlich die größten Probleme des Vorgängers Windows 10 zu beheben.

Unser Hands-on mit dem durchgesickerten Windows 11-Build gibt eine gute Vorstellung davon, wie das neue Betriebssystem aussehen könnte. Bei dem geleakten Build handelt es sich, wie uns später gesagt wurde, um eine frühe, unvollständige Version. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass mit der offiziellen Enthüllung von Windows 11 noch mehr kommen wird. Es ist auch wahrscheinlich, dass Microsoft noch wochen- oder gar monatelang an Windows 11 arbeiten wird, was die Möglichkeit für weitere Verbesserungen bietet. Es ist also an der Zeit, ein paar letzte Punkte auf die Liste zu setzen, die Microsoft bei Windows 11 berücksichtigen sollte.

Hier ist eine Liste der größten Probleme von Windows 10, die wir hoffentlich in Windows 11 behoben werden sehen.

Wunsch 1: Lasst lokale Benutzerkonten in Ruhe!

Sich mit einem Microsoft-Konto (MSA) anzumelden, bietet zahlreiche Vorteile. Favoriten und Passwörter werden in Microsoft Edge synchronisiert, Windows kann Microsoft-365-Apps wie Excel vorinstallieren und validieren, und Dokumente können über OneDrive PC-übergreifend freigegeben werden. Aber bei Microsoft gibt es eine wachsende Abneigung, Windows 10-Benutzern zu erlauben, sich mit einem lokalen Konto anzumelden - manchmal wird dies sogar ganz abgelehnt, wenn man mit dem Internet verbunden ist.

Man könnte argumentieren, dass das Ökosystem umso wertvoller wird, je mehr Dienste an einen MSA gebunden sind. Aber wenn wir unsere Privatsphäre online wertschätzen, warum können wir dann nicht die gleiche Privatsphäre auf unserem PC wertschätzen?

Bei unseren Tests der Entwickler-Build von Windows 11 fanden wir unter anderem heraus, dass Windows 11 Home zwingend eine Internet-Verbindung zur Fertigstellung der Installation verlangt. Wir wissen nicht, ob diese Einschränkung auch bleibt. Hoffentlich nicht! Bei Windows 11 Pro lässt sich das Betriebssystem auch ohne Internet-Verbindung installieren. Was die Pflicht für ein Microsoft-Konto anbelangt: Da hat sich in der Vorabversion bisher im Vergleich zu Windows 10 nichts geändert. Unter Windows 11 Pro kann auch ein Offline-Konto genutzt werden. Unter Windows 11 Home muss der bekannte Trick angewendet werden, um den Microsoft-Konto-Zwang zu umgehen. Wir wollen aber auch bei Windows 11 Home nicht diesen Trick nutzen müssen!

Wunsch 2: Die Installation muss noch mehr optimiert werden

Nach dem, was wir von der Out of the Box Experience (OOBE) beim Einrichten eines neuen Windows 11-PCs gesehen haben, gehört der erschreckende "Hi! Ich bin Cortana!"-Ausruf der Vergangenheit an. Aber der Prozess könnte noch einfacher sein. Es macht uns vielleicht nichts aus, sich mit einem Microsoft-Konto anzumelden. Aber wir würden gerne einfach während der Installation eine Netzwerkverbindung herstellen (kabelgebunden oder anderweitig), uns mit einem Microsoft-Konto anmelden und uns dann über eine App oder mit einem Sicherheitsschlüssel authentifizieren, um dann einfach weggehen zu können. Anzeigenpräferenzen, Tastatureinstellungen, Office-Anmeldungen - alles das könnte über die von uns in der Microsoft Cloud abgelegten Informationen automatisch eingerichtet werden.

Und, Microsoft: Wenn sich jemand mit einem lokalen Konto anmelden möchte, lasst ihn! An diesem Punkt während der Installation kann er ja nach seinen Wunscheinstellungen gefragt werden.

Dieses Ärgernis steht bei den meisten Menschen ganz oben auf der Liste. Unter Windows 10 haben wir uns einfach mit der Möglichkeit abgefunden, dass ein Funktionsupdate unerwartet diverse persönliche Einstellungen zurücksetzen könnte. Bei Windows 11 kann und sollte Microsoft dieses Ärgernis endlich aus der Welt schaffen. Die Veränderung der persönlichen Einstellungen durch ein Update muss nicht sein. Der Nutzer soll seinen Windows-Rechner nach dem Update in exakt dem Status vorfinden, den er vor dem Update eingestellt hat.



Wunsch 4: Führt bitte wieder die OneDrive-Platzhalter ein!

Wir dachten, OneDrive Datei- und Ordnerplatzhalter wären fantastisch, bis die Ordneranzahl immer weiter anstieg. Viele Nutzer mögen nicht, wie OneDrive den Desktop sichern will, also schalten sie das einfach ab. Aber was sie nicht abschalten können, sind die verschiedenen Platzhalter-Ordner, die OneDrive anlegt. Das sind Ordner, die viele Nutzer einfach nicht haben möchten. Es ist ein Graus sich immer durch diese Ordner zu scrollen, wenn man einen neuen Ordner hinzufügen möchte.



Wir hätten gerne eine Option, um Dokumente oder Fotos automatisch in der Cloud zu sichern, aber auch, um Platzhalter ein- und auszuschalten, damit wir das Wichtigste und Beste aus "lokalen" Dateien und der Cloud haben können. Per Definition sollte das Herunterladen dieser Platzhalter nur ein paar Kilobytes hier und da benötigen, richtig? Sie ein- und auszuschalten sollte für einen modernen PC kein Problem sein.

Wunsch 5: Repariert den Microsoft Store!

Wenn Sie Teil des wütenden Mobs sind, der mit Fackel und Mistgabel in der Hand auf den Microsoft Store zu marschiert, seien Sie sich sicher: Wir stehen an Ihrer Seite!

Vergrößern Der Microsoft Store ist noch lange nicht perfekt!

Zum einen leidet der Microsoft Store (früher "Windows Store") unter der Auffindbarkeit. Zweitens gibt es keine Möglichkeit, ein großes Spiel herunterzuladen (etwa Forza Horizon 4), es auf einer externen Festplatte zu sichern und dann auf einen neuen PC zu laden. Nein, Sie müssen es immer wieder neu herunterladen. Warum müssen wir uns durch das Kleingedruckte wühlen, um die Dateigröße zu finden? Wann wurde die App zuletzt aktualisiert? Hier gibt es eine Menge Arbeit zu tun. Berichten zufolge ist der Store jedoch eine der Apps, die Microsoft in Windows 11 überarbeiten wird. Das ist auch dringend nötig. Bei der Xbox hat Microsoft den Xbox Store schon deutlich verbessert. Jetzt sind wir Windows-Nutzer hoffentlich bald dran!

Wunsch 6: Verbessert unbedingt das PC-Spielerlebnis

PC-Gaming floriert, was zum großen Teil den Bemühungen von Drittanbietern von Hardware und Software zu verdanken ist. Die wöchentlichen kostenlosen Spiele von Epic, Xbox Game Pass für PCs, die einfache Installation von Spielen über Steam, die GOG-Spiele-App "One Ring to rule them all", GeForce Experience, Übertaktungs- und Verwaltungs-Apps von AMD, Intel und anderen - es gibt ein ganzes Ökosystem von PC-Hardware, Software, Shops, Moddern und mehr, die zusammenarbeiten, um das PC-Spielerlebnis zu verbessern.

Mcrosofts Xbox Game Bar ist eines der wichtigsten Features von Windows 10 für PC-Spiele-Fans. Aber mal ehrlich, wann haben Sie zuletzt "Windows-Taste + G" gedrückt?



Hier hilft und behindert Microsoft. Der Microsoft Store war noch nie besonders freundlich zu Modifikationen von Drittanbietern, und das Ende des Mixer-Netzwerks war ein Dolchstoß in den Rücken der Microsoft-Gaming-Community. Xbox Game Pass ist wunderbar, ebenso wie das Bezahlen mit Microsoft Rewards. Game Pass für PC hinkt noch etwas hinterher, und die Crossplay-Optionen fehlen. Aber Cloud Play bietet auch eine Möglichkeit, Hardwaremängel zu umgehen.

Was Microsoft tun muss, ist zu verkünden: "Wir werden PC-Gaming großartig machen!" und dieses Versprechen einlösen. Xbox-Gaming ist wieder cool. Die Marke Xbox auf dem PC? Nicht so sehr.

Wunsch 7: Macht die Multimedia-Apps von Windows zu den besten ihrer Art

Microsoft bietet zwei wichtige Apps auf Windows, die nicht genug Aufmerksamkeit von den Entwicklern und Nutzer erhalten: Fotos und Video-Editor. Beide decken die Grundbedürfnisse der meisten Nutzer ab. Fotos strebt nach Großartigkeit, mit einem KI-gesteuerten "Verbessern Sie Ihr Foto"-Zauberstab, Filtern, einer Fleckenkorrektur und mehr. Wir verwenden das Tool ständig für die Fotobearbeitung. Video Editor fügt Clips und Audio zusammen, obwohl die Nutzungserfahrung damit immer noch ziemlich unbefriedigend ist.

Das muss es aber nicht sein. Während Microsoft sich um Mixed Reality und mobile Erlebnisse und mehr bemüht hat, wurden diese grundlegenden Multimedia-Apps völlig vernachlässigt. Die quasi-verwandte "Paint 3D"-App verbirgt ein Photoshop-ähnliches "Magic Select"-Werkzeug, das ziemlich großartig ist. Warum ist es nicht in der Fotos-App verfügbar, wo die Leute es tatsächlich benutzen würden? Hier sehen wir viel Verbesserungspotenzial für Windows 11.



Wunsch 8: Haltet unseren schlanken Traum am Leben!

Hoffentlich bietet Windows 11 mehr als das minimalistische Windows 10X-ähnliche Startmenü und die Taskleiste, die wir in der geleakten Build gesehen haben. Als professioneller Nutzer von Windows 10 möchten wir ein vollwertiges Betriebssystem, das unseren PC steuert.

Aber es gibt einen Platz für ein vereinfachtes Chrome OS (und vielleicht Windows 10 S), und Microsoft sollte den Traum von einem schlanken Betriebssystem mit geringen Auswirkungen auf die Performance nicht aufgeben. Fairerweise muss man sagen, dass sich das leicht sagen und nur schwer umsetzen lässt, obwohl die Streichung von ungenutzten Apps und Diensten wie dem Mixed Reality Viewer ein guter Anfang war. Es müssen mehr unnötige Spielereien aus Windows 10 raus! Windows 11 muss deutlich schlanker werden.



Wunsch 9: Gebt neuen Funktionen die Chance zu glänzen!

Wo wir gerade dabei sind: Wenn Ihr, Microsoft, eine neue Funktion einführt, dann erzählt euren Nutzern davon! Die Office-Apps von Microsoft 365 machen es bereits vor. Nach einem Update wird ein Pop-Up angezeigt, dem die Neuerungen zu entnehmen sind. Microsoft Edge tut es auch. Warum nicht bei Windows? Wenn die Windows-Entwickler stolz genug sind, eine neue Funktion zu entwickeln und einzuführen, dann sollen sie diese auch bekannt machen. Dann sehen das die Nutzer und erhalten den Anstoß, diese Neuerung auch auszuprobieren. Ansonsten verpufft die Wirkung solcher neuen Funktionen und sie müssen dann wieder nach ein paar Jahren abgeschafft werden, weil sie die Nutzer gar nicht erst verwendet haben.



Die Windows-Tipps-App scheint der Ort zu sein, an dem Microsoft hofft, diese Informationen über neue Funktionen zu platzieren. Windows 11 sollte diese Neuerungen den Nutzern schick vorstellen, ihnen erklären, was genau neu ist und damit animieren, diese Funktionen auch auszuprobieren. Aber bitte zurückhaltend und nicht allzu aufdringlich. Wir Windows-Nutzer wollen von euch besser informiert und nicht genervt werden!

