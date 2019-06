Windows 10 und Office 2016 fast geschenkt!

Ihr Business- oder Heim-PC könnte ein umfassendes Update vertragen? Trifft sich gut, denn GoodOffer24 bringt spektakuläre Deals an den Start. So bekommen Sie Windows 10 Pro und Office 2016 fast geschenkt.

Anzeige Vergrößern Tolle Software-Angebote bei Goodoffer24! © Goodoffer24

Windows 10 Pro für 10,26 Euro, Office 2016 für 25,43 Euro und beide Programme im Bundle für nur 30,39 Euro? Das klingt zu schön um wahr zu sein, bildet aber die reguläre Preispolitik von GoodOffer24 ab. Wenn Ihr Rechner also neue Software braucht, sollten Sie hier unbedingt zuschlagen.

Windows- und Office-Lizenzen gehören nach wie vor zu den meistverkauften digitalen Produkten am Markt. Da die Anforderungen an die IT-Sicherheit täglich wachsen und auch das Ende des offiziellen Windows-7-Support-Zeitraums näher rückt (Mitte Januar 2020), tun Sie auf jeden Fall gut daran, stets auf die aktuellsten Software-Produkte von Microsoft zu setzen.

Wären da nur nicht die saftigen Preise, die die Lizenzen für Windows, Office und Co. mit sich bringen. Genau an dieser Stelle setzt GoodOffer24.com an und kombiniert die gewohnte Qualität von Original Software mit einem Preisgefüge, das seinesgleichen sucht.

Die Microsoft-Angebote und -Rabatte bei Goodoffer24

Sämtliche Deals finden Sie direkt auf der entsprechenden GoodOffer24-Webseite – nachfolgend einige der besten Angebote im Überblick.

Sichern Sie sich 20 Prozent Rabatt mit dem Rabattcode JG24SM20 :

30 Prozent Rabatt auf Microsoft Office 2019 winken mit dem Rabattcode JGO24OFFICE2019 :

Damit nicht genug: mit dem Code "JG24SM20" sichern Sie sich weitere 20 Prozent Rabatt on top – und zwar auf alle Softwareprodukte! Kurz nach Ihrer Bestellung erhalten Sie eine E-Mail mit Ihren Product Keys. Sollten Probleme oder Fragen auftauchen, steht Ihnen der Kundendienst von GoodOffer24 jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Windows und Office fast geschenkt – so funktioniert’s

Nachfolgend erfahren Sie anhand eines Beispiels, wie Sie einen OEM-Lizenzschlüssel für Windows 10 Pro mit dem Rabattcode "JG24SM20" kaufen. Wählen Sie zunächst das gewünschte Produkt legen Sie es in den Warenkorb:

Vergrößern So gehen Sie vor! © Goodoffer24

Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltfläche "Gutschein einlösen" - und geben den Rabattcode "JG24SM20" ein. Nach Bestätigung wird der Rabatt verrechnet:

Vergrößern So lösen Sie Ihren Rabattcode ein © Goodoffer24

Anschließend müssen Sie nur noch an der Kasse Ihre bevorzugte Zahlungsmethode (auch Paypal ist möglich) wählen. Schneller, einfacher und vor allem günstiger kommen Sie garantiert nicht in den Genuss von Windows und Office.