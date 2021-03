Windows 10 mit neuen Icons und verbesserter Windows Sandbox

Panagiotis Kolokythas

Microsoft spendiert Windows 10 wieder ein paar neue Icons. Außerdem wird auch die Windows Sandbox verbessert.

Vergrößern Windows 10 erhält weitere Icons © Microsoft

Windows Insider erhalten eine neue Vorabversion von Windows 10, die einige spannende Neuerungen und Verbesserungen an Bord hat. Diese geben schon mal einen Ausblick darauf, auf welche Änderungen sich alle Windows-10-Nutzer später im Jahr freuen dürfen. Konkret ist über den Dev-Channel die Windows 10 Insider Preview Build 21343 verfügbar.

Vergrößern Der File-Explorer in Windows 10 erhält neue Icons © Microsoft

Mit dieser Build 21343 erhält Windows 10 nun auch neue System-Icons unter anderem im Dateimanager, nachdem Microsoft nach und nach schon an anderen Stellen die Icons aktualisiert und damit modernisiert hatte. Einige weitere neue Icons sehen Sie in diesem Screenshot:



Vergrößern Die weiteren neuen Icons in Windows 10 © Microsoft

Auffällig: Die Orientierung des Ordner-Icons ändert sich mit den neuen Icons. Der Ordner wird nicht mehr vertikal im Icon angezeigt, sondern horizontal. Damit soll das Aussehen der Icons stärker an das Aussehen anderer Icons von Microsoft-Produkten angepasst werden. Die Änderung betrifft alle Ordner-Icons, die Windows 10 verwendet. Also die Standard-Ordner-Icons für Dateien, Dokumente, Bilder, Musik, Videos, etc.

Betont wird seitens der Entwickler: Ja - nach langer Zeit ändert sich auch mal wieder das Papierkorb-Icon. Laut Angaben der Entwickler werden über die Zeit hinweg weitere Icons in Windows 10 nach und nach aktualisiert.

Verbesserungen bei der Windows Sandbox

Die Windows Sandbox ist ein nützliches Feature für Anwender, wenn sie gefahrlos mal Anwendungen ausprobieren wollen. Leider gibt es diese Funktion aber nur ab Windows 10 Professional und aufwärts. Mit Windows 10 Insider Preview Build 21343 erhält die Windows Sandbox eine neue Runtime, die laut den Entwicklern für Container-Szenarios "designt und optimiert" ist. Sie sei schlanker und ermögliche auch schnellere Startzeiten als bisher.

"Wir erwarten nicht, dass diese Änderung die Anwendungskompatibilität innerhalb der Windows Sandbox beeinträchtigt. Es handelt sich jedoch um eine signifikante Änderung, und die Benutzer werden möglicherweise einige Unterschiede im Verhalten feststellen", erklärt Microsoft.

In der Windows Sandbox ist jetzt auch der neue Chromium-basierte Edge integriert.



Wie Sie die Windows Sandbox einsetzen können, erläutern wir in diesem ausführlichen Artikel.

Einige weitere Änderungen in Windows 10 Insider Preview Build 21343