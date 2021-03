Windows 10 erhält zweites Notfall-Update für Druck-Probleme

Panagiotis Kolokythas

Microsoft kämpft mit der Behebung des Druck-Problems in Windows 10 mit noch einem Notfall-Update. Die Details.

Vergrößern Windows 10: Weiiteres Notfall-Update jetzt verfügbar © Pla2na / Shutterstock.com

Update, 19.3.2021: Wir haben den Hinweis hinzugefügt, dass die Installation des Updates über Windows Update teils mit dem Fehler 0x80070541 scheitert und wie Sie dieses Problem lösen können. Update Ende



Mit einem zweiten Notfall-Update für Windows 10 versucht Microsoft die Druck-Probleme unter Windows 10 in den Griff zu bekommen, mit denen die Nutzer seit einem Sicherheitsupdate zu kämpfen haben, welches zum Patch-Day im März veröffentlicht worden war. Bereits früher in dieser Woche war ein erstes Notfall-Update erschienen, welches allerdings das Problem nicht bei allen Nutzern lösen konnte. Auch bei der PC-WELT gingen Mails ein, in denen Leser weiterhin über Probleme klagten. Zum Teil traten auch neue Probleme auf, so funktioniert zwar das Ausdrucken, aber die Inhalte werden nicht korrekt ausgedruckt.



In der Nacht zum Freitag hat Microsoft nun ein weiteres Notfall-Update veröffentlicht, mit dem die Fehler gelöst werden sollen, die auftreten, wenn sowohl das Sicherheitsupdate vom Patch-Day im März als auch das früher in dieser Woche veröffentlichte Notfall-Update auf einem Rechner installiert worden sind. Also quasi ein Notfall-Update für das Notfall-Update für das Patch-Day-Update...



Der Fehler tritt auf, wenn Windows 10 einen Druckauftrag an einen Netzwerkdrucker schickt, also wenn der Nutzer versucht, ein Dokument etwa aus einer Microsoft-Office-Anwendung auszudrucken. Dabei stürzt dann Windows 10 mit einem "Blue Screen of Death" und der Fehlermeldung "APC_INDEX_MISMATCH" ab.



Die folgenden neuen Notfall-Updates sind verfügbar, wobei wir auch die jeweiligen Vorgänger-Updates angeben und auf welche Build-Nummer sich die Windows-10-Version nach erfolgreicher Installation des Updates erhöht. Die Updates selbst sind über Windows Update verfügbar. Außerdem auch zur manuellen Installation via dem Microsoft Update-Katalog. Laut Angaben von Microsoft wird mit den Notfall-Update für das Notfall-Update das folgende neue aufgetretene Problem gelöst:

"Behebt ein Problem, bei dem der grafische Inhalt eines Dokuments nach der Installation des Updates vom 9. März 2021 nicht gedruckt werden kann."

Beim ersten Notfall-Update vom 15.3. wurde dagegen dieses Problem gelöst:

"Aktualisiert ein Problem, das einen blauen Bildschirm verursachen kann, wenn Sie versuchen, mit einigen Apps auf bestimmten Druckern zu drucken."



Die weiteren Infos zum zweiten Notfall-Update:



Windows 10 20H2/2004: KB5001649 (Build 19041.870/19042.870) - Download

KB5001649 folgt auf KB5001567 und KB5000802

Windows 10 Version 1909: KB5001648 (Build 18363.1443) - Download

KB5001648 folgt auf KB5001566 und KB5000808

Windows 10 Version 1809: KB5001638 (Build 17763.1823) - Download

KB5001638 folgt auf KB5001638 und KB5001568

Windows 10 Version 1803: KB5001634 (Build 17134.2090) - Download

KB5001634 folgt auf KB5001565 und KB5000809

Windows 10 Version 1607: KB5001633 (Build 14393.4288) - Download

KB5001633 folgt auf KB5000803

Vergrößern Windows Update verweigert Installation des Updates mit Fehler 0x80070541 - so lösen Sie das Problem

Es gibt Berichte von Nutzern, laut denen die Installation des zweiten Notfall-Updates mit einer Fehlermeldung in Windows Update scheitert. Hier kann die manuelle Installation des Updates über den oben angegebenen Download-Link helfen.



Ob sich das Notfall-Update erfolgreich installiert hat, können Sie nach Eingabe von

winver

rechts neben dem Start-Button überprüfen. In dem Info-Fenster wird die genutzte Windows-10-Version inklusive der Build-Nummer angezeigt.