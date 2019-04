Windows 10 erhält verbesserte Game Bar

Denise Bergert

Microsoft erweitert seine Game Bar für Windows 10 um nützliche Widgets wie Chat, Meme-Editor und Spotify.

Vergrößern Die neue Game Bar kann im Beta-Test ab sofort ausprobiert werden. © Microsoft

Microsoft will die Xbox-Integration in Windows 10 weiter vorantreiben. In dieser Woche veröffentlicht der Redmonder Konzern eine überarbeitete Version der so genannten Game Bar, der in Windows 10 integrierten Spieleleiste. Das Update kann ab sofort von Beta-Testern ausprobiert werden.

Die Spieleleiste funktioniert als Overlay und kann in jedem PC-Spiel mit der Tastenkombination „Win + G“ aufgerufen werden. Neben bereits bekannten Widgets sind nach dem Update auch neue Funktionen in der Game Bar zu finden. Einer der Neuzugänge ist ein Widget für den Musik-Streaming-Dienst Spotify. Für die Nutzung ist die Installation der Spotify-App für Windows notwendig. Anschließend kann über die Game Bar unter anderem eine Playlist ausgewählt werden oder die Musik pausiert oder übersprungen werden. Mit dem neuen Audio-Widget lässt sich zusätzlich die Musiklautstärke einstellen.

Microsoft hat außerdem das Capture-Widget erweitert. Im Game-Bar-Menü können Nutzer nun nicht nur per Klick Screenshots und Videos aufnehmen, sondern diese auch per Editor in ein Meme verwandeln. Im Anschluss kann das Meme auf Twitter veröffentlicht werden, ohne das Spiel dafür zu verlassen. Ebenfalls neu ist das Xbox Social Widget. Hier sehen Nutzer, was ihre Freunde gerade spielen und können sie per Text- oder Voice-Chat ansprechen. Mit dem neuen Game-Bar-Update können Nutzer nun außerdem ihre Game Bar individuell anpassen. Hier lässt sich einstellen, wo welches Widget angeordnet ist und welche Widgets angezeigt werden sollen.

Um am Beta-Test für die neue Game Bar teilzunehmen, müssen Nutzer die App Xbox Insider Hub aus dem Windows 10 Store installieren. Hier findet sich der Menüpunkt „Insider Content“ in der oberen linken Ecke. Über den Menüpunkt „Windows Gaming“ können sich Nutzer automatisch für das Beta-Programm anmelden, sofern sie den den Windows build# 17763 oder eine aktuellere Version nutzen.

