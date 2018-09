Windows 10 erhält schöneren Login-Bildschirm

Die Entwickler von Microsoft spendieren dem Login-Bildschirm in Windows 10 ein Update. Er wird hübscher...

Vergrößern Blick auf den neuen Login-Bildschirm in Windows 10 19H1 © Microsoft

Microsoft spendiert dem Login-Bildschirm in Windows 10 ein optisches Update. Mit Windows 10 19H1 - also Windows 10 Frühjahrs-Update 2019 - wird der Login-Bildschirm in einem neuen Design ausgeliefert. Die Windows Insider können das neue Design bereits mit der jüngst erschienenen Vorabversion Windows 10 Insider Preview Build 18237 (19H1) ausprobieren.

Dem Login-Bildschirm wird ab dieser Version der neue Acrylic-Look aus dem Fluent-Design-System hinzugefügt, dem Design-System also, auf welches nach und nach alle Windows-10-Apps umgestellt werden. Bei Acrylic handelt es sich um eine Pinsel-Art, die über die existierende Oberfläche eine durchsichtige Textur legt. Mehr Details zu Acrylic finden Designer und Entwickler auf dieser Microsoft-Website.

Die durchsichtige Textur der Oberfläche, so erklärt Microsoft, soll den Nutzer dabei helfen, sich auf den Prozess des Einloggens in das System zu konzentrieren, indem die "benutzbaren Kontrollfelder in der visuellen Hierarchie hervorgehoben" werden.

Your Phone Companion für Android verfügbar

Als weitere Neuerung trägt Microsofts Windows-10-App für Android nun den Namen "Your Phone Companion" und ist hier im Google Play Store erhältlich. Über die App können auf diverse Smartphone-Funktionen direkt vom Windows-10-PC aus zugegriffen werden, wozu vorher Windows 10 mit der App verknüpft werden muss. Anschließend werden Sie beispielsweise über eingehende SMS auf dem Windows-10-Desktop informiert und können diese dann auch direkt vom PC aus beantworten.

Darüber hinaus werden mit Windows 10 Insider Preview Build 18237 auch noch diverse Bugs behoben.