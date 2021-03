Windows 10 erhält schickere System-Icons

Panagiotis Kolokythas

Microsoft spendiert Windows 10 eine Reihe neuer System-Icons. Und was sich sonst noch optisch ändert.

Vergrößern So sehen die neuen System-Icons in Windows 10 aus © Windows

Windows-10-Nutzer erhalten schon in naher Zukunft neue Icons. Microsoft tauscht eine Vielzahl der in Windows 10 verwendeten System-Icons aus. In der aktuell erschienenen Windows 10 Insider Preview Build 21327 dürfen die Tester schon mal vorab die neuen Icons sehen und bei der alltäglichen Nutzung von Windows 10 verwenden.

"Dieses Build enthält neue Segoe Fluent Icons. Bereiche des Betriebssystems, die die Segoe MDL2-Assets verwenden, wie z. B. das Startmenü und die Einstellungs-App, enthalten die neuen Symbol-Designs, die ein abgerundetes und vereinfachtes Aussehen haben", erklärt Microsoft hierzu.

Windows Insider werden: So bekommen Sie Updates früher



Optisch aufgepeppt werde auch die "News & Interests"-Benachrichtigungen, die Windows 10 in der Taskbar einblendet. Nachrichten von Newsportalen werden hier in einem neuen Design dargestellt. Das betrifft aber zunächst einmal nur die US-Versionen von Windows 10.

Ansonsten enthält Windows 10 Insider Preview Build 21327 noch diverse Bugfixes. Darunter auch für ein Problem bei der Nutzung des neuen Zwischenablage-Verlaufs, durch das Texte abgeschnitten wurden. Die Windows Insider erhalten die Version über den Preview-Channel.