Windows 10 bekommt ab sofort neue Icons

Hans-Christian Dirscherl

Microsoft hat damit begonnen, die neuen Icons für Windows 10 an alle Windows-10-Nutzer auszuliefern. Kalender und Mail sind die ersten Apps, die die neuen Icons erhalten.

Vergrößern Blick auf die neuen Icons von Windows 10 © Microsoft / Medium.com

Microsoft hat laut Betanews damit begonnen, die neuen Icons für Windows 10 an alle Windows-10-Nutzer auszuliefern. Das neue Icons-Set scheint Microsoft an alle Nutzer von Windows 10 Version 1909 auszuliefern. Wer also Windows 10 auf das im Herbst 2019 erschienene letzte große Update für Windows 10 aktualisiert hat, der kommt nun offensichtlich nach und nach in den Genuss der neuen Icon-Optik. Diese neuen Icons gibt es beispielsweise für die Anwendungen Mail, Kalender, Rechner, Fotos etc. Microsoft will mit den neuen Icons „Innovation und Wechsel signalisieren“, doch zugleich sollen die neuen Icons den Nutzern weiterhin vertraut vorkommen.



Teilnehmer am Windows-Insider-Programm kennen die neuen Icons im Fluent-Design schon länger, denn Microsoft hat die kleinen Symbole schon weit einigen Wochen an die Windows-Tester ausgeliefert. Ab Windows Insider Preview Build 19569 erhielten die Tester die neuen Icons.



Bei der Auslieferung der neuen Icons scheint Microsoft unterschiedlich vorzugehen. Die neuen Icons für Kalender und Mail landen offensichtlich automatisch auf den Rechnern. Wer dagegen die neuen Icons auch zum Beispiel beim Taschenrechner oder bei anderen Apps sehen will, muss die entsprechenden Apps im Microsoft Store erst aktualisieren.



Auf unserem Windows-10-Pro-Rechner mit Version 1909 sind die neuen Icons für Kalender und Mail tatsächlich ohne unser Zutun eingetroffen. Das Icon für unseren (Taschen)-Rechner hat dagegen wie von Betanews beschrieben noch die alte Optik.



Neue Icons in Windows 10: Alle Infos zu den Neuerungen

Das steckt im Windows 10 November 2019 Update