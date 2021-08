Windows 10: Xbox-App jetzt mit Cloud-Gaming

Panagiotis Kolokythas

In Windows 10 dürfen mit der Xbox-App nun über 100 Xbox-Spiele in der Cloud gespielt werden. Es gibt Einschränkungen.

Vergrößern Mit der Xbox-App (Beta) können unter Windows 10 nun Xbox-Spiele via Cloud gespielt werden © Microsoft

Microsoft integriert Project xCloud nun direkt in der für Windows 10 erhältlichen Xbox-App . Allerdings noch in einer Beta, was mit einigen Einschränkungen verbunden ist: Für den Zugriff auf die Neuerung müssen die Windows-10-Nutzer ein Teilnehmer des Xbox Insider Programms und Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate (im ersten Monat 1 Euro, danach 12,99 Euro/Monat) sein.



Vergrößern Cloud Gaming in der Xbox-App (Beta)

Sind die Voraussetzungen erfüllt, dann zeigt die Xbox-App nach der Aktualisierung den neuen Eintrag "Cloud-Gaming" an. Über diesen Eintrag erhalten die Nutzer den Zugriff auf über 100 im Game Pass enthaltene Spiele für die Xbox 360 und Xbox One. Wird ein Controller an den Windows-10-PC angeschlossen, entweder via Kabel oder Bluetooth, dann kann es auch schon losgehen. Einfach das gewünschte Spiel anklicken und es wird dann in der Cloud gestartet und kann gespielt werden. Ohne Installation und mit einer von der Xbox her gewohnten Qualität.

Vergrößern Über 100 Spiele stehen für Cloud-Gaming zur Auswahl

Welche Leistung der genutzt Windows-10-PC oder -Laptop bieten, ist also völlig egal. Auch auf einem nicht für Gaming geeigneten Windows-Rechner können damit Xbox-Spiele wie "Fallout 4", "No Man´s Sky", "Forza Motorsport 7", "Gears of War 4" oder "Dragon Quest XI S" gestartet und gespielt werden. Die Speicherstände werden in der Cloud gespeichert. So kann man auf dem Windows-10-PC einfach ein Spiel weiterspielen, welches man zuvor noch auf seiner Xbox gespielt hat. Alternativ kann man auch einfach mal ein Spiel aus dem Xbox Game Pass ausprobieren, ehe man es dann auf seiner Xbox herunterlädt.

Xbox Games via Browser überall spielen

Wer noch nicht Xbox Insider ist, der kann bereits über den Webbrowser auf nahezu jedem (mobilen) Gerät Xbox Cloud Gaming nutzen. Dazu ruft man im Browser einfach die URL xbox.com/de-de/play auf und loggt sich dann mit dem Microsoft-Konto ein, für das man Xbox Game Pass Ultimate abonniert hat.