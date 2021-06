Hans-Christian Dirscherl

Microsoft hat mit KB5003690 ein wichtiges Update für Windows 10 veröffentlicht, das eine Reihe von Problemen lösen soll. Sie müssen den Patch aber selbst installieren. So geht's.

Vergrößern Windows 10: Wichtiges Update löst viele Probleme - so bekommen Sie den Patch © Stanislaw Mikulski/Shutterstock.com

Microsoft hat für Windows 10 ein Update bereitgestellt, das eine Reihe von Problemen lösen soll, wie zum Beispiel schlechte Gaming-Performance und verschwommene Textdarstellung. Der Patch trägt die Bezeichnung KB5003690. Microsoft hatte KB5003690 zuvor ausgiebigen Tests durch Insider-Tester unterzogen.

KB5003690 steht als kumulatives Update für Windows 10 Version 2004, 20H2 und 21H1 zur Verfügung, also für alle drei letzten großen Windows-10-Updates.

Derzeit handelt es sich bei KB5003690 um ein optionales Update, das die Nutzer selbst installieren müssen. Zum nächsten Microsoft-Patchday im Juli 2021 wird KB5003690 aber Eingang in die automatisch installierten Updates finden. Um KB5003690 also bereits jetzt installieren zu können, gehen Sie in die Windows-Einstellungen und dann zu dem Abschnitt „Update & Sicherheit, Windows-Update“ und starten dort die Installation der verfügbaren optionalen Updates. Alternativ holen Sie sich den Patch unter diesem Link aus dem Windows Update Catalog.



KB5003690 beseitigt laut Changelog diese Probleme.

Performance-Probleme beim Gaming, die nach der Installation von KB5000842 auftreten. Mehr dazu lesen Sie in dieser Meldung.

Probleme mit dem „Japanese Input Method Editor (IME)“

Probleme bei der Eingabe von PINs

Probleme mit der Virtual Reality (VR) App

Probleme, die dazu führen, dass bei bestimmten Bildschirmauflösungen Text bei der Schaltfläche „ "Nachrichten und Interessen"“ in der Taskleiste verschwommen dargestellt wird.

Probleme mit der Grafik des Sucheingabefeldes in der Taskleiste.

Probleme mit der Anmeldung per Fingerabdruck



Probleme mit der Ausgabe von Dolby-Digital-5.1-Sound. Mehr dazu lesen Sie hier.



KB5003690 schließt übrigens keine Sicherheitslücken.