Windows 10: Wichtiges Update löst Gaming-Probleme - Download

Hans-Christian Dirscherl

Microsoft hat für Windows 10 mit KB5004296 ein wichtiges Update veröffentlicht, das viele Gaming-Probleme auf Windows-Rechnern lösen soll.

Microsoft hat für Windows 10 den optionalen Reparaturpatch KB5004296 veröffentlicht, der Gaming-Probleme mit Windows 10 lösen soll. Der Patch trägt den vollen Namen „KB5004296 Preview cumulative update“ und muss vom Anwender manuell heruntergeladen werden. Dazu gehen Sie in den Windows-Einstellungen zum Abschnitt zu „Windows Update“ und starten dort die Suche nach Updates. Wenn Ihnen dann KB5004296 zu Installation angeboten wird, klicken Sie auf "Installieren". Alternativ können Sie sich die für Ihre Windows-10-Version passende Variante des Patches auch aus dem Microsoft-Update-Katalog hier herunterladen.

KB5004296 gibt es für Windows 10 2004, Windows 10 20H2 und für Windows 10 21H1. Der Patch ist Bestandteil des monatlichen „C-Updates“ für Juli 2021. Mit diesen „C-Updates“ gibt Microsoft interessierten Anwendern die Möglichkeit Patches bereits vorab zu testen, bis diese dann im darauffolgenden Monat in den Patchday einfließen und dann an alle Windows-Nutzer automatisch ausgeliefert werden. Diese „C-Updates“ enthalten in der Regel keine sicherheitsrelevanten Verbesserungen, sondern bringen stattdessen Bugfixes, Performance-Steigerungen und Verbesserungen bei bereits vorhandenen Funktionen. Dieser Gaming-Patch wird also für alle Windows-10-Nutzer im August 2021 erscheinen.

Das Update KB5004296 soll verschiedene Gaming-Probleme lösen, die Windows-10-Nutzer seit dem kumulativen Update des Patchday im April 2021 plagen. So klagen Spieler über Performance-Probleme, stotternde Spielabläufe und niedrige Bildwiederholungsraten, wenn sie auf Windows-10-Rechnern spielen. Ein Versuch von Microsoft die Probleme mit einem Rollback des Updates zu beheben, brachte bei vielen Nutzern nicht den erhofften Erfolg. Über diese Gamingprobleme berichteten wir in diesen Meldungen:

Nach der Installation von KB5004296 trägt Windows 10 2004 die Build-Nummer 19041.1151, Windows 10 20H2 die Build-Nummer 19042.1151 und Windows 10 21H1 die Build-Nummer 19043.1151. Das vollständige Changelog zu KB5004296 können Sie hier nachlesen.