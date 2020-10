Windows 10 Version 2004: Neuer Trick deaktiviert Bing in Windows-Suche

Panagiotis Kolokythas

In Windows 10 Version 2004 lässt sich Bing in der Windows-Suche ganz leicht deaktivieren. Mit diesem Registry-Eintrag.

Vergrößern Windows 10: So deaktivieren Sie in der Version 2004 Bing in der Windows-Suche © Microsoft

Keine Lust mehr auf Werbung in den Suchergebnissen der Windows-Suche nach einer Suchanfrage? In Windows 10 Version 2004 lässt sich die Bing-Integration in der Windows-Suche mit einem kleinen Trick deaktivieren. Positiver Nebeneffekt: Dadurch werden auch schneller die lokalen Suchergebnisse eingeblendet, wenn Sie rechts neben dem Windows-Button einen Suchbegriff eingeben und die Enter-Taste drücken. Schließlich muss Windows 10 dann nicht mehr die betreffende Bing-Seite laden und in der Windows-Suche einblenden, was je nach Geschwindigkeit der Internet-Verbindung Zeit kosten kann. Und so geht´s...

Bereits in früheren Windows-10-Versionen konnte Bing in der Windows-Suche über eine Änderung in der Registry deaktiviert werden. Den betreffenden Schalter hat Microsoft ab der seit Mai ausgelieferten Version 2004 von Windows 10 obsolet gemacht. Dafür wurde nun ein neuer Schalter entdeckt, der genau dieselbe Aufgabe übernimmt, aber an einer anderen Stelle in der Windows-10-Registry hinzugefügt werden muss. Wie immer empfiehlt es sich vor einem Eingriff in die Windows-Registry ein Backup der bestehenden Registry zu erstellen (über den Registrierung-Editor unter "Datei, Exportieren").

Die Vorgehensweise - nur gültig in Windows 10 Version 2004 (für frühere Windows-10-Versionen siehe weiter unten):



Schritt 1:

Starten Sie den Registrierungs-Editior mit Eingabe von

regedit

in das Sucheingabefeld rechts neben dem Windows-Button.

Schritt 2:

Wechseln Sie im linken Bereich des Registrierungs-Editors in den folgenden Ordner



HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\

und dort in

Explorer

Falls "Explorer" nicht existiert, muss der Unterordner neu angelegt werden.

Schritt 3:

In diesem Ordner "Explorer" erstellen Sie nun auf der rechten Seite des Registrierungs-Editors den DWORD (32-Bit)-Wert

DisableSearchBoxSuggestions

und geben ihm anschließend den Wert

1

Schritt 4:

Schließen Sie den Registrierungs-Editor. Die Änderung wird nach einem Neustart von Windows 10 aktiv.

Anmerkung: Wenn Sie den Wert bei DisableSearchBoxSuggestions auf 0 stellen und Windows 10 anschließend neu starten, ist Bing wieder in der Windows-Suche aktiviert. Auch wenn dafür - aus unserer Sicht - kein Grund besteht...



Windows 10 bis einschließlich Version 1909: Bing in Windows-10-Suche deaktivieren

In früheren Windows-10-Versionen (also bis einschließlich Windows 10 Version 1909) ließ sich Bing in der Windows-Suche über den Schalter

BingSearchEnabled

unter

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search

deaktivieren, in dem man in diesem DWord-32-Bit-Wert eine 0 hinterlegte.