Windows 10 Version 1809 ist bereit für Profi-Nutzer

Microsoft erklärt das berüchtigte Windows 10 Version 1809 (Herbst-2018-Update 18H2) als fertig zur Auslieferung. Für Unternehmens-Nutzer!

Windows 10 Version 1809 ist das berühmt-berüchtigte Herbst-2018-Update (18H2), mit dem sich Microsoft bis auf die Knochen blamiert hat (siehe hierzu die Links am Ende dieser Nachricht). Privatanwender können die reparierte Version von Windows 10 Version 1809 aber seit dessen erneuter Freigabe durch Microsoft längst installieren. Doch jetzt haben die Redmonder das Herbst-2018-Update auch für Unternehmenskunden freigegeben, wie die Microsoft-Kennerin Mary Jo Foley berichtet.



Die Freigabe von Windows 10 Version 1809 für Unternehmenskunden erfolgt damit nur wenige Wochen vor dem voraussichtlichen Erscheinen von Windows 10 Version 1903 (19H1), dem Frühjahr-2019-Update für Windows 10. Microsoft hat die entsprechende Windows-10-Release-Information-Webseite für Windows 10 angepasst.



Microsoft hatte den Code für Windows 10 Version 1809 im September 2018 fertiggestellt und am 2. Oktober 2018 mit dem Rollout an Privatanwender begonnen. Kurz darauf häuften sich die Meldungen der Nutzer über diverse schwerwiegende Fehler in der neuen Windows-10-Version. Die Redmonder stoppten schließlich die Auslieferung des Updates und machten sich an die Fehlerbehebung. Mitte November 2018 startete Microsoft die Auslieferung des fehlerbereinigten Updates. Allerdings nur langsam nach und nach an die Anwender. Seitdem gilt der 13. November 2018 als der offizielle Termin des Starts der Auslieferung von Windows 10 Version 1809.



Microsoft steht derzeit kurz vor der Fertigstellung von Windows 10 1903, das auch als April-2019-Update bezeichnet wird. Mit dessen Auslieferung an Privatanwender ist im April 2019 zu rechnen.



Bis jetzt hat Microsoft diese Versionen von Windows 10 veröffentlicht:



Die folgende Tabelle listet alle Windows-10-Versionen auf, für die Microsoft noch irgendeine Art von Support gibt (für das Ur-Windows 10 gibt Microsoft schon lange keinen Support mehr, auch nicht für Business-Kunden ):

Semi-Annual Channel Version Servicing option Availability date OS build Latest revision date End of service: Home, Pro, Pro for Workstation and IoT Core End of service: Enterprise, Education and IoT Enterprise 1809 Semi-Annual Channel 28.03.2019 17.763.379 12.03.2019 12.05.2020 11.05.2021 1809 Semi-Annual Channel (Targeted) 13.11.2018 17.763.379 12.03.2019 12.05.2020 11.05.2021 1803 Semi-Annual Channel 10.07.2018 17.134.677 19.03.2019 12.11.2019 10.11.2020 1803 Semi-Annual Channel (Targeted) 30.04.2018 17.134.677 19.03.2019 12.11.2019 10.11.2020 1709 Semi-Annual Channel 18.01.2018 162.991.059 19.03.2019 09.04.2019 14.04.2020 1709 Semi-Annual Channel (Targeted) 17.10.2017 162.991.059 19.03.2019 09.04.2019 14.04.2020 1703 Semi-Annual Channel 11.07.2017 150.631.716 19.03.2019 End of service 08.10.2019 1703 Current Branch (CB) 11.04.2017 150.631.716 19.03.2019 End of service 08.10.2019 1607 Current Branch for Business (CBB) 29.11.2016 143.932.879 19.03.2019 End of service 09.04.2019 1607 Current Branch (CB) 02.08.2016 143.932.879 19.03.2019 End of service 09.04.2019 Enterprise and IoT Enterprise LTSB/LTSC editions Version Servicing option Availability date OS build Latest revision date Mainstream support end date Extended support end date 1809 Long-Term Servicing Channel (LTSC) 13.11.2018 17.763.379 12.03.2019 09.01.2024 09.01.2029 1607 Long-Term Servicing Branch (LTSB) 02.08.2016 143.932.879 19.03.2019 12.10.2021 13.10.2026 1507 (RTM) Long-Term Servicing Branch (LTSB) 29.07.2015 1.024.018.158 12.03.2019 13.10.2020 14.10.2025

