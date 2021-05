Profi IT

Hans-Christian Dirscherl

Ein Windows-10-Update vom letzten Patchday verhindert bei bestimmten Nutzern die Anmeldung bei Teams und Outlook. Diese Nutzer sind betroffen und so lösen Sie das Problem.

Vergrößern Windows-10-Update verhindert Login bei Teams & Outlook - die Lösung © fizkes/Shutterstock.com

Zum Patchday am 11. Mai 2021 hat Microsoft ein letztes Mal Updates für Windows 10 Version 1909 veröffentlicht. Doch ausgerechnet dieses letzte kumulative Update für Windows 10 Version 1909 sorgt für erhebliche Probleme. Denn nach dem Update können sich Office-365-Nutzer nicht mehr bei Microsoft Teams oder Outlook oder Microsoft OneDrive for Business anmelden. Das berichtet unter anderem das auf Sicherheitsthemen spezialisierte Portal Bleeping Computer.

Wer sich bei den genannten Microsoft-Diensten anmelden will, bekommt stattdessen einen Warnhinweis angezeigt, dass das Login nicht funktioniert. In dem Hinweisfenster gibt es zudem einen „Restart“-Button für die betreffende Anwendung. Am unteren Bildschirmrand erscheint zudem der Fehlercode 80080300.

Dieses Problem verursacht ganz konkret der Sammelpatch KB5003169. Microsoft ist das Problem bekannt: „Nachdem Sie dieses Update installiert und das Gerät neu gestartet haben, können Sie sich möglicherweise nicht bei einigen Microsoft 365 Desktopclient-Apps wie Microsoft Teams, OneDrive for Business und Microsoft Outlook anmelden. Möglicherweise erhalten Sie auch einen 80080300-Fehler oder 'Wir sind auf ein Problem gestoßen. Wiederherstellen der Verbindung...', wenn Sie versuchen, sich zu authentifizieren oder sich bei Teams anzumelden.“ Microsoft empfiehlt diese Vorgehensweise zur Lösung des Problems: „Um dieses Problem auf den meisten Geräten zu beheben, können Sie Ihr Gerät ein zweites Mal neu starten. Die meisten Geräte melden sich wie erwartet bei allen nachfolgenden Neustarts nach dem ersten Neustart an, der die Installation des Updates abschließt. Wenn der Neustart das Problem auf Ihrem Gerät nicht verringert, können Sie die Webversionen der Apps verwenden.“

Die Webversionen finden Sie unter diesen Links:

Microsoft Teams

Onedrive for Business

Outlook

Microsoft verspricht zudem, dass es ein Update zur Lösung dieses Problems bereitstellen werde.

Allerdings sollten sich Benutzer von Windows 10 Version 1909 darüber im Klaren sein, dass sie für ihre Windows-10-Version künftig keine Updates mehr erhalten. Deshalb sollten diese Nutzer ohnehin auf eine neuere Windows-10-Version upgraden. Mehr dazu lesen Sie in der Meldung: Dieser Windows-10-Version schlägt heute letztes Stündlein.

Microsoft-Patchday: Windows-10-Update scheitert - Grund und Lösung