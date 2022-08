Hans-Christian Dirscherl

Das Update KB5016616 vom Microsoft-Patchday im August kann zu Audio-Problemen führen. Die Lösung variiert von Fall zu Fall.

Vergrößern Windows 10: Update kann Audio-Funktion beschädigen © monticello/Shutterstock.com

Microsoft hat bestätigt, dass das zum Patchday im August 2022 für Windows 10 bereitgestellte Update KB5016616 die Audio-Funktion auf dem Windows-10-Rechner außer Gefecht setzen kann. Das berichtet Windowslatest. Teilweise kann es auch zum Stottern bei der Audioausgabe kommen. Ein anderer Fehler führe dazu, dass sich KB5016616 gar nicht erst installieren lasse.

Microsoft hat in dem Support-Dokument zu KB5016616 erklärt , dass das Update die Audio-Treiber beschädigen könne und einige Geräte nach dem Update keine Audio-Funktion mehr haben würden. Das konkrete Fehlerbild könne aber von Gerät zu Gerät unterschiedlich sein. Teilweise würden die Audio-Probleme auch nur bei bestimmten Ports, Audiogeräten oder nur innerhalb bestimmter Apps auftreten. Probleme würde KB5016616 meist dann verursachen, wenn die Funktion “audio enhancements” vor der Installation des Updates abgeschaltet sei.

So lösen Sie das Problem

Microsoft will dieses Problem bei einigen Geräten mit einem Known Issue Rollback (KIR) beheben. Details dazu lesen Sie hier . Durch einen Neustart des Rechners könne die Installation des KIR schneller angestoßen werden. In allen anderen Fällen helfen vielleicht die Reparaturempfehlungen, die Windowslatest gibt , weiter. Unter anderem sollten Sie vor der Installation des Updates Ihre Soundtreiber aktualisieren. Falls Sie das Update KB5016616 bereits installiert und Audio-Probleme haben, sollten Sie in den Soundeinstellungen von Windows alle Verbesserungen (Enhancements) abschalten.

