Hans-Christian Dirscherl

Das Update KB5011543 beseitigt ein Problem in Windows 10, das zu einem "Blue Screen of Death" führen kann. Die Details.

Vergrößern Windows 10: Update beseitigt Blue Screen of Death © Anton Watman/Shutterstock.com

Das bereits hinlänglich bekannte Update KB5011543 für Windows 10 21H2, Windows 10 21H1 und Windows 10 20H2 löst noch ein weiteres ärgerliches Problem in Windows 10. Das berichtet die IT-Sicherheitsnachrichtenseite Bleepingcomputer. Denn KB5011543 soll auch eine mögliche Absturzursache beseitigen.

In Windows 10 kann nämlich die Bluetooth-Funktion dazu führen, dass Windows 10 mit dem berühmt-berüchtigten Blue Screen of Death (BSOD) abstürzt. Das kann dann der Fall sein, wenn das im Januar 2022 veröffentlichte kumulative Update KB5009596 installiert wurde. Das sollte zwar auf allen aktualisierten Windows-10-Rechnern der Fall sein, doch damit es auch tatsächlich zu Abstürzen kommen kann, müssen zusätzlich noch „CSP“-Vorgaben (das CSP steht für "Configuration Service Provider") verwendet werden. Dies wiederum ist nur auf Unternehmensrechnern der Fall.

"Nach der Installation von KB5009596 oder neueren Updates erhalten einige Unternehmen, deren Windows-Geräte mit Bluetooth-Geräten gekoppelt sind, möglicherweise die Fehlermeldung 'Ihr Gerät ist auf ein Problem gestoßen und muss neu gestartet werden' mit einem blauen Bildschirm und 'Stoppcode: IRQ NICHT WENIGER ODER GLEICH'", erklärt Microsoft.

Systemadministratoren sollten also das Update KB5011543 rasch aufspielen, falls das Problem auf Unternehmensrechnern auftritt. Als Workaround können Admins aber auch einen Registry-Eintrag vor der Installation von KB5009596 ändern, um das Problem zu lösen, falls es nicht möglich ist KB5011543 zu installieren. In diesem Fall sollte bei HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\current\device\Bluetooth\ der Eintrag {0000110a-0000-1000-8000-00805f9b34fb} and {0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb} zur ServicesAllowedList value hinzugefügt werden. Lesen Sie hierzu die Anleitung von Microsoft.

Zuvor sollte aber ein Backup der Registry erstellt werden .



