Windows-10-Update beschädigt FLAC-Dateien - die Lösung

In einem Support-Beitrag weist Microsoft darauf hin, dass das erst kürzlich erschienene Windows-10-Update KB5003430 unter gewissen Umständen die auf Rechnern befindlichen Musik-Dateien im FLAC-Format beschädigt. Der Fehler trete auf, wenn die FLAC-Dateien einen ID3-Frame für die Metadaten (wie Titel oder Künstler) vor dem FLAC-Header besitzen. Die Routine, die FLAC-Dateien verarbeitet, gehe dagegen davon aus, dass FLAC-Dateien mit dem 4-Byte-Code "fLaC" beginnen und überschreibe den ID3-Frame, wodurch dann die betreffenden FLAC-Dateien nicht mehr abspielbar seien.

Zur generellen Lösung dieses Problems hat Microsoft erst kürzlich ein Update in der Preview-Fassung veröffentlicht: KB5003214. Regulär soll dieses Update dann zum Patch-Day im Juni 2021 an die Nutzer ausgeliefert werden. Mit diesem Preview-Update wird auch die neue Funktion "Neuigkeiten und interessante Themen" in der Taskleiste freigeschaltet. Allerdings sorgt das Preview-Update KB5003214 auch für Probleme, denn einige Nutzer berichten, dieses Update beschädige die Taskleiste.

Wer viele FLAC-Dateien besitzt, die durch KB5003430 unbrauchbar gemacht wurden, löst das Problem mit KB5003214 nur zum Teil. Es werden nach der Installation des Updates keine neuen FLAC-Dateien mehr beschädigt. Was ist allerdings mit den bereits beschädigten FLAC-Dateien? Dafür gibt es von Microsoft hier ein PowerShell-Skript, welches sich die Nutzer über Notepad und Copy & Paste des Skript-Codes selbst basteln können. Halten Sie sich dabei genau an die Anleitung von Microsoft.

Das Skript sorgt dafür, dass die zuvor nicht mehr abspielbaren FLAC-Dateien wieder abgespielt werden können. Die aufgrund des Bugs zerstörten Metadaten in den FLAC-Dateien kann das Skript aber nicht wiederherstellen.