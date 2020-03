Windows 10: Such-Funktion verringert CPU-Belastung

Panagiotis Kolokythas

Microsoft wird die in Windows 10 integrierte Suche und den Tablet-Modus verbessern: Die Details.

Vergrößern Windows 10 20H2: Weitere Infos zu den Neuerungen © Anton Watman / Shutterstock.com

Microsoft liefert an Windows Insider eine neue Vorabversion von Windows 10 20H2 aus. Mit Windows 10 Insider Preview Build 19592 erhalten die Tester schon einmal einen Ausblick darauf, welche Neuerungen und Verbesserungen mit dem zweiten großen Windows-10-Update in diesem Jahr geplant sind. Und die Veröffentlichungsnotizen der Entwickler zu Build 19592 enthalten tatsächlich ein paar interessante Informationen darüber.

Unter "generelle Änderungen und Verbesserungen" wird nämlich eine Aktualisierung der Windows Search Platform erwähnt, die die in Windows 10 integrierte Suchfunktion für das Indizieren der Inhalte verwendet. Laut Angaben der Entwickler wurde der Algorithmus in vielen Punkten verbessert. So erkennt Windows Search künftig, ob der Nutzer gerade aktiv ist und pausiert die Indizierung der Dateien und deren Inhalte bis zu einem geeigneteren Zeitpunkt. In der Praxis sollen die Nutzer dann nicht mehr mit einer zu hohen CPU- und Arbeitsspeicher-Auslastung aufgrund der Windows-Search-Aktivitäten genervt werden. Die Änderung, so wird betont, habe keinerlei Auswirkungen auf die Qualität der Suchergebnisse und verbessere damit das Windows-10-Erlebnis der Nutzer.

Vergrößern Das neue Design der Windows-10-Leiste im Tablet-Modus © Microsoft

Verbesserungen gibt es mit Build 19592 auch bei Nutzung von Windows 10 auf Geräten mit Touchdisplay und 2-in-1-Laptops. Im Tablet-Modus blendet Windows 10 das Icon zur Aktivierung der virtuellen Tastatur in der Systray ein. Das Sucheingabefeld wird ausgeblendet und kann erst dann für Suchanfragen genutzt werden, wenn auf das Such-Icon neben dem Start-Button getippt wird. Außerdem erhalten die Icons der Anwendungen in der unteren Leiste mehr Platz, so dass sie leichter mit den Fingern angetippt werden können.

