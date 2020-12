Windows 10: Sammel-Update KB4586853 behebt viele Fehler

Panagiotis Kolokythas

Microsoft liefert für Windows 10 ein kumulatives Update aus, welches eine Vielzahl von Fehlern behebt. Es ist als Preview verfügbar.

Vergrößern Windows 10 20H1 und 20H2 erhalten neues Sammel-Update © Microsoft

Für Windows 10 Version 2004 und Windows Version 20H2 (mit Herbst-Update 2020) ist eine Vorabversion eines neuen kumulativen Updates verfügbar. Konkret enthält KB4586853 noch den Zusatz "Preview" und ist daher auch nur als optionales Update über Windows Update in den besagten Windows-10-Versionen erhältlich. Alternativ kann KB4586853 auch hier im Microsoft-Update-Katalog heruntergeladen und dann manuell installiert werden.

Vergrößern KB4586853 ist als optionales Preview-Update erhältlich

Mit dem Preview-Sammel-Update KB4586853 werden diverse, teils schwerere Fehler behoben. Microsoft bezeichnet es auch als "Qualitätsupdate", welches keine sicherheitsrelvanten Probleme löst, für die gibt es ja schließlich die monatlichen Patch-Days.

Wer nicht von den damit gelösten Problemen betroffen ist, sollte warten, bis Microsoft das Update regulär an alle Nutzer als Pflicht-Update ausliefert, was in den nächsten Tagen und Wochen geschehen sollte. Neue Preview-Updates wird es im Dezember nicht geben, denn die Entwickler machen zur Weihnachtszeit eine Pause und setzen ihre Arbeit erst im Januar 2021 wieder fort. Die "normalen" Updates wird es aber auch im Dezember geben.

Zu den wichtigsten Problemen, die mit KB4586853 gelöst werden, gehören: