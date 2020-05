Windows 10 Pro (Retail) für nur 40 Euro! - 219 Euro gespart

Panagiotis Kolokythas

Hier erhalten Sie Windows 10 Pro (Retail) zum Hammerpreis von nur 39,99 Euro! Das Angebot gilt für kurze Zeit.

Partnerangebot Vergrößern Windows 10 Pro nur für 39,99 Euro!

Windows 10 Professional ist in der Retail-Fassung exklusiv für PC-WELT-Leser zu einem einmalig günstigen Preis erhältlich: Sie erhalten Windows 10 Pro im Rahmen der Aktion für nur 39,99 Euro und sparen damit 85 Prozent im Vergleich zu den 259 Euro, die Microsoft für die Windows-10-Variante offiziell im Microsoft Store verlangt.

Zum exklusiven Angebot: Windows 10 Pro für nur 39,99 Euro

Die Pro-Version von Windows 10 bietet viele Vorteile im Vergleich zu Windows 10 Home . Mit dem Windows-10-Pro-Angebot können Sie zu einem kleinen Preis von Windows 10 Home einfach zu Windows 10 Pro wechseln. Im Gegensatz zu vielen "Key-Schleudern" handelt es sich um eine Original-Lizenz von Microsoft. Es ist auch keine OEM-Lizenz, sondern eine vollwertige "Retail"-Lizenz , so wie sie auch im normalen Handel direkt von Microsoft erhältlich ist.

Die lebenslange Retail-Lizenz für 1 PC kann problemlos sowohl zum Upgrade einer bestehenden Home-Lizenz als auch zur Neuinstallation von Windows 10 Pro genutzt werden.

Zum exklusiven Angebot: Windows 10 Pro für nur 39,99 Euro

Hinweis: Das exklusive Angebot gilt nur bis zum 18. Juni 2020! Bei Fragen zu diesem Angebot wenden Sie sich direkt an unseren E-Commerce-Partner Cleverbridge über diesen Link. Bei Fragen rund um Windows 10 (Installation, Upgrade, etc) können Sie sich direkt an den Microsoft-Support wenden.



Windows 10 Pro: Die Vorteile im Vergleich zu Windows 10 Home

Viele Nutzer verwenden Windows 10 Home, was oft auch eine Kostenfrage ist. Mit diesem Angebot können Sie besonders günstig zu Windows 10 Pro wechseln und profitieren damit auch von den vielen Vorteilen, die Windows 10 Pro im Vergleich zu Windows 10 Home zu bieten hat. Dazu gehören erweiterte Sicherheitsfunktionen, wie etwa Bitlocker, WDAG (Windows Defender Application Guard) und Windows Sandbox. Sie erhalten außerdem die Möglichkeit, die Virtualisierungstechnik Hyper-V zu nutzen, haben mehr Kontrolle über Updates und viele weitere Extra-Funktionen, die wir Ihnen in diesem Beitrag vorstellen.

Zum Angebot: Windows 10 Pro für nur 39,99 Euro

So gelingt der Wechsel zu Windows 10 Pro

Nach dem Kauf erhalten Sie einen Produktschlüssel, mit dem Sie Windows 10 Pro installieren und aktivieren können.

Möglichkeit 1 - Neuinstallation: Ein Installationsmedium für Windows 10 Pro können Sie über das Windows 10 Media Creation Tool von Microsoft erstellen. Sie können mit dem Tool zunächst die aktuelle ISO-Datei von Windows 10 Pro (Stand: Windows 10 November 2019 Update) herunterladen. Im nächsten Schritt wird dann ein USB- oder DVD-Installationsmedium erstellt. Während der Installation geben Sie den erworbenen Produktschlüssel ein. Alternativ kann dies auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Aktivierung von Windows 10 Pro erfolgt dann direkt in Windows 10.

Möglichkeit 2 - Upgrade: Wenn Sie Windows 10 Home verwenden, dann können Sie schnell zu Windows 10 Pro wechseln. Dazu rufen Sie die Windows-10-Einstellungen auf und gehen auf "Update und Sicherheit" und wählen in der linken Seitenleiste "Aktivierung" aus. Im Hauptfenster klicken Sie dann auf "Product Key ändern". Geben Sie nun den erworbenen Product Key ein. Es werden nun einige Windows-10-Komponenten nachinstalliert und nach einem Neustart von Windows 10 können Sie nun die Pro-Version verwenden. Unter "Aktivierung" in den Einstellungen erhalten Sie auch die Informationen über die aktuell installierte Windows-10-Version.



Zum Angebot: Windows 10 Pro für nur 39,99 Euro

Hinweis: Das exklusive Angebot gilt nur bis zum 18. Juni 2020! Bei Fragen zu diesem Angebot wenden Sie sich direkt an unseren E-Commerce-Partner Cleverbridge über diesen Link. Bei Fragen rund um Windows 10 (Installation, Upgrade, etc) können Sie sich direkt an den Microsoft-Support wenden.