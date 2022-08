Windows 10 Patch-Day: Das sind die Neuerungen im August

Stellt Funktionen für Windows Autopilot-Bereitstellungsszenarien wieder her, die von der Sicherheitsminderung für die Hardwarewiederverwendung betroffen sind. Mit diesem Update wird die einmalige Verwendungseinschränkung für den Self-Deploying Mode (SDM) und die Vorabbereitstellung (Pre-Provisioning, PP) entfernt. Dieses Update ermöglicht auch die Anzeige von Benutzerprinzipalnamen (User Principal Name, UPN) in UDM-Bereitstellungen (User-Driven Mode) für genehmigte Hersteller.