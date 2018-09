Windows 10: Oktober-Update ab 2.10. verfügbar?

Es gibt einen ersten konkreten Termin für die Veröffentlichung des Windows 10 Oktober-Updates 2018.

Vergrößern Windows 10 Update Oktober 2018 erscheint demnächst

Die ESD-Dateien von Windows 10 Version 1809 (also Windows 10 Update Oktober 2018) sind bereits verfügbar, wie auch wir bereits berichteten. Damit rückt auch der Start der neuen Windows-10-Version näher. Ein genauerer Blick in die XML-Datei für den Download der ESDs verriet auch den möglichen Erscheinungstermin: 2. Oktober 2018. Es ist allerdings anzunehmen, dass erneut nicht alle Windows-10-Nutzer gleichzeitig das Oktober-Update erhalten, sondern die Auslieferung wieder in Wellen erfolgt. Mittlerweile hat Microsoft außerdem die XML-Datei wieder von den Servern entfernt.

Die besagte Microsoft-Datei bestätigt, dass die finale Version von Windows 10 Oktober 2018 Update die Build-Nummer 17763.1 tragen wird. Das ist exakt auch die Version, die Windows Insider seit einigen Tagen sowohl über den "Fast Ring" als auch den "Slow Ring" erhalten.

Wie es der Zufall will, veranstaltet Microsoft am 2. Oktober 2018 auch einen Event, der den Namen "A Moment of your Time" trägt. Wir berichteten darüber. Erwartet werden neue Surface-Geräte. Aber vielleicht gibt es auch einen Ausblick auf neue Surface-Geräteklassen. Und es wäre auch die Gelegenheit für Microsoft, den Beginn der Auslieferung des neuen Windows-10-Updates zu verkünden.

Wenn Sie das Update auf Windows 10 Version 1809 planen, dann sollten Sie unbedingt vorher Platz auf dem Rechner schaffen. Sonst kann die Installation über Windows Update scheitern. Grund ist ein doofer Bug in Windows Update: Der Dienst checkt vor der Installation des Updates nicht, ob genügend Speicherplatz zur Verfügung steht...