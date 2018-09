Windows 10 Oktober 2018 Update braucht noch etwas Zeit

Die Windows Insider erhalten schon wieder neues Testfutter in Form einer neuen Vorabversion von Windows 10 Oktober 2018 Update.

Vergrößern Windows 10 Insider Preview Build 17763.1

Binnen kürzester Zeit hat Microsoft eine weitere Vorabversion von Windows 10 Oktober 2018 Update bereitgestellt. Windows Insider erhalten über den Fast Ring seit Dienstag Windows 10 Insider Preview Build 17763 (Redstone 5) zum Testen, wie Windows-Insider-Chefin Dona Sarkar in einem Blog-Eintrag verkündet. Offenbar musste Microsoft aber in den letzten Stunden nochmal nachbessern, denn wir konnten Mittwoch früh bereits Windows 10 Insider Preview Build 17763.1 (Redstone 5) herunterladen und installieren.

Auffällig: In der neuen Vorabversion findet sich unten rechts auf den Desktop nicht mehr das für Vorabversionen typische "Wasserzeichen" mit dem Hinweis über die verwendete Build und dass es sich noch um eine Preview handelt. Normalerweise ist das ein Indiz dafür, dass es sich um eine finale Version des nächsten großen Updates handelt. Sarkar betont aber in dem Zusammenhang ausdrücklich im Blog-Eintrag: "Das bedeutet nicht, dass wir fertig sind..."

Dafür wurden eine Reihe weiterer Bugs behoben, darunter Absturzprobleme von Edge und nicht korrekte Darstellungen von Icons. Auch die Wiedergabeprobleme in Verbindungen mit einigen Bluetooth-Geräten wurden behoben. Die Veröffentlichungsnotizen fallen kurz aus, was zumindest den Schluss zulässt, dass das Oktober 2018 Update in Kürze fertig ist. Allerdings gibt es noch zwei größere Fehler, die noch behoben werden müssen. So zeigt der Task Manager aktuell nicht die korrekte CPU-Auslastung an und es gibt beim Task Manager auch noch einen Darstellungsfehler in der Oberfläche.

Microsoft gesteht: Windows Update hat einen doofen Bug



Nutzerzahlen: Windows 10 kommt nicht voran