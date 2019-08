Windows 10: Neues im Task-Manager und bei Notepad

Notepad wird künftig über den Microsoft Store in Windows 10 aktualisiert. Das erlaubt es den Entwicklern, schneller, einfacher und regelmäßiger Updates für Notepad abzuliefern. Notepad gehört - neben Paint, dem Taschenrechner, etc - zu den Apps, die seit den Windows-Anfangszeiten mitgeliefert werden. Mit den vergangenen Updates wurde Notepad bereits aktualisiert und erhielt Neuerungen.

Die Namen der virtuellen Desktops lassen sich ändern. Bisher heißen Sie "Desktop 1", "Desktop 2", usw. Mit einem Klick auf den Desktop-Namen in der Übersicht der virtuellen Desktops (Windows-Taste + Tab) kann die Bezeichnung verändert werden. Wer virtuelle Desktops oft nutzt, der wird sich über die Änderung freuen, denn sie erlaubt es ihm, mehr Übersicht in den Windows-Alltag zu bringen. So können beispielsweise virtuelle Desktop auf einem System die Name "Home Office", "Gaming" und "Vereinsarbeit" gegeben werden, um so die in den Desktops anfallenden Arbeiten strikter voneinander zu trennen. Die manuell vergebenen Namen der virtuellen Desktops bleiben auch nach einem Neustart des Systems gleich. Hinweis: Diese Neuerung ist aktuell bei nur 50 Prozent aller Windows Insider aktiviert und wird im Laufe der Zeit auch bei den restlichen Nutzern freigeschaltet.